Sveštenik otkriva: Šta ako neko tokom ispovijesti prizna ubistvo

Katolički sveštenik Dejvid Majkl Mozes izazvao je veliku pažnju objavom u kojoj objašnjava šta se dešava kada neko prizna ubistvo tokom ispovijesti.

On redovno objavljuje video-priče na platformi YouTube, gdje govori o religiji i duhovnosti, a ima više od 400.000 pratilaca, prenosi Unilad.

Apsolutna tajnost ispovijesti

- Mozes detaljno objašnjava apsolutnu tajnost ispovijesti, prema kojoj sveštenik ne smije ništa da otkrije - ni u slučaju najozbiljnijih zločina, uključujući ubistvo.

- Bez obzira na to šta se kaže u ispovijesti, sveštenik ne može ništa reći ili preduzeti. Ako prekrši sakramentalnu tajnu ispovijesti, automatski će biti izbačen iz Crkve - istakao je.

On dodaje da sveštenici mogu davati savjete i pokušati da usmjere osobu ka pravom putu, ali zakonski nisu obavezni da prijave kriminalne radnje otkrivene u ispovijesti.

Međutim, informacije koje se dobiju izvan ispovijesti, poput razgovora u kancelariji ili u neformalnom razgovoru, nisu zaštićene apsolutnom tajnošću i tada sveštenik može obavijestiti nadležne ako postoji opasnost po druge ljude.