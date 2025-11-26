Darko Lazić se našalio na račun saobraćajke i snimio reklamu

Pjevač Darko Lazić dotakao se saobraćajne nesreće koju je nedavno doživio, te prokomentarisao svoj angažman na lažnoj svadbi i ideju da se o njemu snimi film.

Darko se prisjetio nezgode koju je doživio sa suprugom u Beogradu, te istakao da je ovu ružnu scenu iz svog života okrenuo na šalu i snimio reklamu.

- Saobraćajna nezgoda je ružna stvar koja se desila. Naravno nije dobro, idemo dalje, živi samo, zdravi smo. Snimio sam reklamu za auto dijelove. Stvarno misliš da neko ima toliko dijelova koliko ja mogu da slupam - rekao je Lazić.

Nakon svega što ga je do sada u životu zadesilo, smatra da može da se snimi film o njemu.

- Zavisi u kom filmu i koji je žanr. Nisam nikad glumio. Moj život ima neku filmsku priču. Vjerovatno će nekada neko napisati neku priču o meni – kaže Darko..

Prava bura u javnosti nastala je nakon vesti da će pjevač nastupati na lažnoj svadbi, a Darko ne krije da mu se ta ideja jako dopala.

- To je nešto novo što su ljudi počeli da prave. Meni se to jako dopalo. Pitali su me da li da budem mladoženja, da vozim mladence ili da budem pevač. Jedna lepa organizacija. Novo iskustvo meni i nešto drugačije - našalio se Darko.