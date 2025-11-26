Logo
Large banner

Darko Lazić se našalio na račun saobraćajke i snimio reklamu

Izvor:

Blic

26.11.2025

14:19

Komentari:

0
Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Pjevač Darko Lazić dotakao se saobraćajne nesreće koju je nedavno doživio, te prokomentarisao svoj angažman na lažnoj svadbi i ideju da se o njemu snimi film.

Darko se prisjetio nezgode koju je doživio sa suprugom u Beogradu, te istakao da je ovu ružnu scenu iz svog života okrenuo na šalu i snimio reklamu.

Врбас Горњи Вакуф

Gradovi i opštine

Izdato upozorenje za roditelje i učenike: Vrbas u porastu

- Saobraćajna nezgoda je ružna stvar koja se desila. Naravno nije dobro, idemo dalje, živi samo, zdravi smo. Snimio sam reklamu za auto dijelove. Stvarno misliš da neko ima toliko dijelova koliko ja mogu da slupam - rekao je Lazić.

Nakon svega što ga je do sada u životu zadesilo, smatra da može da se snimi film o njemu.

- Zavisi u kom filmu i koji je žanr. Nisam nikad glumio. Moj život ima neku filmsku priču. Vjerovatno će nekada neko napisati neku priču o meni – kaže Darko..

Prava bura u javnosti nastala je nakon vesti da će pjevač nastupati na lažnoj svadbi, a Darko ne krije da mu se ta ideja jako dopala.

Пожар, Хонг Конг

Svijet

Dramatični snimci iz Hong Konga: Požar guta nebodere, najmanje 13 poginulih

- To je nešto novo što su ljudi počeli da prave. Meni se to jako dopalo. Pitali su me da li da budem mladoženja, da vozim mladence ili da budem pevač. Jedna lepa organizacija. Novo iskustvo meni i nešto drugačije - našalio se Darko.

Podijeli:

Tagovi:

Darko Lazić

pjevač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља

Republika Srpska

Dodik i Karan sa vladikom Lukijanom: Vjera i crkva uvijek da nas okuplja

23 h

0
Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

Republika Srpska

Stevandić: Za ono što je Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom, postavio bih mu bistu

23 h

0
Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта

Region

Tompson kažnjen sa 150.000 evra nakon koncerta

23 h

0
Илустрација

Hronika

Hapšenje u Gradišci: Rumuni krali kozmetiku

23 h

0

Više iz rubrike

Кија Коцкар завршила у болници

Scena

Kija Kockar završila u bolnici

1 d

0
Ленију Кравицу обожаватељка ишчупала четири дреда са главе

Scena

Leniju Kravicu obožavateljka iščupala četiri dreda sa glave

1 d

0
Жељко Самарџић о смрти сина који је имао 3 мјесеца

Scena

Željko Samardžić o smrti sina koji je imao 3 mjeseca

1 d

0
Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Scena

Maja Marinković leži nepomično na podu, ozbiljno se povrijedila

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

13

07

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner