Željko Samardžić o smrti sina koji je imao 3 mjeseca

Izvor:

Mondo.rs

25.11.2025

17:07

Pjevač Željko Samardžić i njegova supruga Maja prošli su kroz jednu od najtežih životnih tragedija – izgubili su sina kada je imao samo tri i po mjeseca.

O nemilog događaju pjevač je svega par puta govorio u javnosti, prisjećajući se bolnog perioda koji ih je obilježio zauvijek.

"Moja porodica je iz Nikšića, tamo smo sahranili malog Zlatka. To je bila ogromna tuga za sve nas. Kada dođe taj mjesec, Maja i ja se povučemo i sami podijelimo taj bol, često razmišljajući kakav bi danas bio da je ostao živ... Ali život ide svojim tokom, nikad ne znaš šta te čeka. Dijete je imalo tek tri i po mjeseca. Dao sam mu ime Zlatko, po mom kumu koga sam mnogo volio“, ispričao je pjevač.

Prisjetio se i trenutka kada je njegova baka prvi put došla da vidi praunuka: "Moja pokojna baka došla je na babine, da vidi dijete. Kada se sve dogodilo, bio je to veliki šok za nju. U Crnoj Gori je muško dijete posebno važno. Nikada neću zaboraviti kako smo svi zajedno iz Mostara otišli u Nikšić da ispratimo te obrede."

Inače, danas su Željko i Maja ponosni roditelji tri kćeri koje su im podarile unuke.

Željko Samardžić

pjevač

