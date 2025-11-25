"Rođendan slavim u ludnici": Tužno oglašavanje Bojana Tomovića, priključen na elektrošokove

Pjevač Bojan Tomović, koji se godinama bori sa bipolarnim poremećajem, danas, 25. novembra, proslavlja svoj 43. rođendan, ali ovog puta u specijalnoj bolnici.

Pjevaču su doktori i sestre psihijatrijske ustanove priredili iznenađenje, a on se sada oglasio za Telegraf, te je otkrio da mu je dan mu je započeo terapijom.

Bojan Tomović na liječenju

- Hvala svima na lijepim čestitkama. Ja danas svoj 43. rođendan slavim u ludnici, i to na elektrošokovima. Zar to nije romantično? - rekao je Bojan Tomović za Telegraf.

Podsjetimo, nedavno se Bojanu Tomoviću psihičko stanje naglo pogoršalo, on je umislio da je njegova strina.

Kako je ekipa Telegrafa saznala od izvora bliskog pjevaču, Bojan Tomović je po cijeli dan hodao po stanu i govorio: "Jao Miloje, nek sam grešna".

- Bojan je morao hitno na psihijatriju, baš mu se pogoršalo stanje. On misli sada da je njegova strina i stalno doziva strica Milivoja i govori: "Neka sam grešna" - rekao je izvor za Telegraf.