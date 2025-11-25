Logo
Aca Lukas nakon incidenta: Ne osjećam se bezbjedno

25.11.2025

15:40

Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Nakon što se bura podigla poslije privođenja Ace Lukasa u Sjevernoj Makedoniji, pjevač je u razgovoru za "Exkluziv" otkrio šta se zapravo desilo.

Muzičar je istakao da se nakon ovog incidenta više ne osjeća bezbjedno u Sjevernoj Makedoniji, te da nije uhapšen.

"Napravili su jedan ružan potez, na kraju su rekli da nemam dozvolu za rad. Oni su to znali i prije nastupa, znali su šta imamo i šta nemamo, mogli su da zabrane nastup. Tendenciozno su došli da prekinu nastup", kaže Lukas i dodaje:

"Nisam uhapšen, otišao sam svojim autom u policiju, ali sve zajedno je bilo ružno. Vjerovatno ću donijeti odluku da do daljnjeg ne nastupam u Makedoniji jer se tamo ne osjećam bezbedno. Ne zbog ljudi, mene ljudi tamo vole i ja obožavam tamo da pjevam, ali očigledno da neko ima neki pik na nas, a dok ne saznamo šta je, mislim da nije bezbjedno da idemo tamo", rekao je pjevač.

