Logo
Large banner

Maja Marinković leži nepomično na podu, ozbiljno se povrijedila

Izvor:

Telegraf

25.11.2025

16:31

Komentari:

0
Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила
Foto: Printscreen/Youtube/Zadruga

Maja Marinković danas je doživjela nezgodu na imanju Elite.

Ona je pala na beton pa zakukala od bolova, a onda su joj ukućani pritrčali u pomoć.

Maja Marinković nije vidjela neke stvari koje je Aleksandra Babejić ostavila ispred radionice, pa se saplela o iste i pala. Tada je povrijedila koljena, a kako je rekla ne može da ustane.

Kada su čuli kako zapomaže, ukućani su pritrčali Maji u pomoć, a njena cimerka Mina Vrbaški je doslovno podigla i uvela u radionicu, pa joj ponudila da se osloni na nju dok ne uđu u kuću.

- Ko je stavio ovo ovdje. Jesi li normalna. Vidi kako sam se... ufff. Ma zašto stavljate ovdje stvari - vrištala je Maja dok je ležala na pod.

- Mogla je na glavu, da li možeš da mrdaš nogom? - pitali su je okupljeni.

Na sreću, Maja je brzo stala na noge, a osjeća blag bol od pada.

Pokradena u Eliti 9

Maja Marinković je pokradena u "Zadruzi 9 Eliti". Rijaliti učesnica je ubeđena da joj je neko od cimera ukrao skupocjeni sat.

Ona je pred zoru shvatila da joj je nestao skupocjeni sat, te je odmah posumnjla da ju je pokrao neko od rijaliti učesnika.

Maja je pretražila cijelu kuću, ali nije uspjela da ga nađe, a onda se požalila Asminu Durdžiću.

- Oko tri sam te pitao koliko ima sati ti već tada nisi imala sat na ruci - rekao joj je Asmin.

Maja je pokušavala da se sjeti, da li ga je negdje ostavila, jer kako kaže ima običaj da ga skine sa ruke.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

elita

rijaliti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Avion

Svijet

Zbog štrajka otkazano 110 dolaznih letova

1 d

0
"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

Scena

"Rođendan slavim u ludnici": Tužno oglašavanje Bojana Tomovića, priključen na elektrošokove

1 d

0
Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

Ostali sportovi

Biološki muškarac osvojio titulu za najjaču ženu svijeta

1 d

0
Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Scena

Aca Lukas nakon incidenta: Ne osjećam se bezbjedno

1 d

0

Više iz rubrike

"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

Scena

"Rođendan slavim u ludnici": Tužno oglašavanje Bojana Tomovića, priključen na elektrošokove

1 d

0
Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Scena

Aca Lukas nakon incidenta: Ne osjećam se bezbjedno

1 d

0
Фудбалер од 80.000.000 евра жени најпознатију глумицу за одрасле

Scena

Fudbaler od 80.000.000 evra ženi najpoznatiju glumicu za odrasle

1 d

0
Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

Scena

Nataša Bekvalac govorila o nastupu u Banjaluci: Razmišljam da otkačim

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

13

07

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner