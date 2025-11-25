Maja Marinković leži nepomično na podu, ozbiljno se povrijedila

Ona je pala na beton pa zakukala od bolova, a onda su joj ukućani pritrčali u pomoć.

Maja Marinković nije vidjela neke stvari koje je Aleksandra Babejić ostavila ispred radionice, pa se saplela o iste i pala. Tada je povrijedila koljena, a kako je rekla ne može da ustane.

Kada su čuli kako zapomaže, ukućani su pritrčali Maji u pomoć, a njena cimerka Mina Vrbaški je doslovno podigla i uvela u radionicu, pa joj ponudila da se osloni na nju dok ne uđu u kuću.

- Ko je stavio ovo ovdje. Jesi li normalna. Vidi kako sam se... ufff. Ma zašto stavljate ovdje stvari - vrištala je Maja dok je ležala na pod.

- Mogla je na glavu, da li možeš da mrdaš nogom? - pitali su je okupljeni.

Na sreću, Maja je brzo stala na noge, a osjeća blag bol od pada.

Pokradena u Eliti 9

Maja Marinković je pokradena u "Zadruzi 9 Eliti". Rijaliti učesnica je ubeđena da joj je neko od cimera ukrao skupocjeni sat.

Ona je pred zoru shvatila da joj je nestao skupocjeni sat, te je odmah posumnjla da ju je pokrao neko od rijaliti učesnika.

Maja je pretražila cijelu kuću, ali nije uspjela da ga nađe, a onda se požalila Asminu Durdžiću.

- Oko tri sam te pitao koliko ima sati ti već tada nisi imala sat na ruci - rekao joj je Asmin.

Maja je pokušavala da se sjeti, da li ga je negdje ostavila, jer kako kaže ima običaj da ga skine sa ruke.

