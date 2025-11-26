Logo
Kija Kockar završila u bolnici

Izvor:

Telegraf

26.11.2025

11:33

Кија Коцкар завршила у болници

Kija Kockar imala je buran period iza sebe zbog javnog prepucavanja sa bivšom drugaricom Katarinom Živković, a rano jutros završila je u bolnici.

Naime, Kija je bila na putovanju po Španiji, a čim se vratila u Srbiju, završila je u bolnici.

Rano jutros se oglasila sa jedne klinike, i uslikala svoju ruku u kojoj je postavljna braunila.

– Vrlo zabavno – napisala je Kija uz sliku.

Kaća udarila na Kiju

Podsjetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dijete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svjedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Njih dvije su prekinule prijateljstvo zbog Dijane Hrkalović, a nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

– Hvala svima na savjetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamjerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste.

– Ja sam svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije riješila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih riječi i odluka.

– Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umjesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama, tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje.

– Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dijete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje – kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom prijetiš.

Tag:

Kristina Kija Kockar

Mazalica: Prijedlog rebalansa pokazuje stabilnost budžeta

Vidović: Ukupni budžetski prihodi 5,5 milijardi KM

Gvardiola: Preuzimam odgovornost

Izbio požar u zgradi, najmanje četvoro poginulih

Leniju Kravicu obožavateljka iščupala četiri dreda sa glave

Željko Samardžić o smrti sina koji je imao 3 mjeseca

Maja Marinković leži nepomično na podu, ozbiljno se povrijedila

"Rođendan slavim u ludnici": Tužno oglašavanje Bojana Tomovića, priključen na elektrošokove

