Logo
Large banner

Leniju Kravicu obožavateljka iščupala četiri dreda sa glave

25.11.2025

21:08

Komentari:

0
Ленију Кравицу обожаватељка ишчупала четири дреда са главе

Tokom nastupa u sklopu turneje "Blue Electric Light", u petak, 21. novembra, jedna pretjerano euforična obožavateljka uspjela je da Leniju Kravicu iščupa čak četiri dreda s glave.

O incidentu je 61-godišnji muzičar progovorio u videu na Instagramu, još vidno iznenađen onim što se dogodilo.

"Znaš li koliko jako moraš da povučeš?"

"Brizbejn, to je bilo ludo. Zaista ludo", rekao je Kravic u videu koji je objavio nakon koncerta.

"Kad sam izašao da izvedem 'Let Love Rule', jedna jako, jako uzbuđena mlada dama iščupala mi je četiri dreda sa zadnje strane glave."

Istakao je koliko je jak morao da bude taj potez: "Znaš li koliko moraš da povučeš da mi ih stvarno iščupaš? Joj, dušo…"

Uprkos tome što je situacija bila bolna i nimalo prijatna, Kravic je poručio da ga to neće odvratiti od bliskog kontakta s publikom, prenosi B92.

"Neću prestati da silazim među vas. To je naš trenutak, nešto što dijelimo zajedno", rekao je, završivši porukom punom ljubavi: "Brizbejn, stvarno ste divlji. Volim vas."

Turneja se nastavlja

Koncert u Brizbejnu samo je jedna od stanica njegove turneje "Blue Electric Light", kojom promoviše svoj dvanaesti studijski album objavljen 2024. godine. Prije Brizbejna nastupio je u nekoliko australijskih gradova, kao i u Novom Zelandu.

"Dolazak na Novi Zeland prvi put u životu i povratak u Australiju nakon toliko godina puni moju dušu predivnom energijom", napisao je Kravic u zasebnoj objavi 21. novembra.

"Nevjerovatni ste. Hvala vam što ovo dijelite sa mnom. Idemo dalje!"

Podijeli:

Tagovi:

Leni Kravic

muzičar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жељко Самарџић о смрти сина који је имао 3 мјесеца

Scena

Željko Samardžić o smrti sina koji je imao 3 mjeseca

1 d

0
Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Scena

Maja Marinković leži nepomično na podu, ozbiljno se povrijedila

1 d

0
"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

Scena

"Rođendan slavim u ludnici": Tužno oglašavanje Bojana Tomovića, priključen na elektrošokove

1 d

0
Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Scena

Aca Lukas nakon incidenta: Ne osjećam se bezbjedno

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

13

07

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner