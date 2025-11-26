Tompson kažnjen sa 150.000 evra nakon koncerta

U Zagrebu je održana hitna pres konferencija povodom koncerta Marka Perkovića Tompsona, koji je zakazan za kraj decembra u Areni Zagreb, ali je pitanje da li će se održati.

Tompson je ušao u javni rat sa gradonačelnikom Zagreba, Tomsilavom Tomaševićem, a danas je Markov menadžemt pred medijima iznio svoju stranu priče.

Naime, pres je otvorio član Tompsonovog menadžmenta Mirko Gudelj. Konferencija je podijeljena u dva dijela, prvi dio o Hipodromu, a drugi o aktualnim događajima oko drugog koncerta u Areni.

Poslije koncerta na Hipodromu dobio kaznu od 150.000 evra

Tompsonov saradnik je otkrio da su poslije koncerta na Hipodromu u Zagrebu imali 10 dana da isti napuste, a već jedanesti dan su dobili kaznu od 150.000 evra.

- Dan nakon koncerta su nam izdata 63 prekršajna naloga kontra organizatora od strane Grada. Došli su po naredbi zapisivati sve, kojekakve gluposti, a većina prekršajnih naloga im je na sudu već pala.

- Dobili smo kaznu od 150.000 evra! Morali smo da platimo što smo ostali predugo na Hipodromu i to nismo dobili račun nego odmah presudu, ne mogu u to da vjerujem - dodao je.

- Grad Zagreb zarađuje na nama koji radimo koncerte. 1.3 miliona smo platili sve, 200.000 evra smo platili uređenje Hipodroma - rekao je Gudelj. Kaže da su poravnali sve depresije na Hipodromu i zamijenili ogradu koja je bila trula.

Podsjetimo, ljemački list Neue Zürcher Zeitung objavio je članak u kojem je analizirao Tompsonov koncert na Hipodromu. U tekstu, objavljenom pod naslovom "Stotine hiljada uzvikuju fašističke parole", autor napominje da je Tompsonov koncert otvorio pozdravom "Hvaljen Isus i Marija" i porukom da se Evropa treba vratiti svojim hrišćanskim korijenima kako bi Hrvatska ponovo bila snažna.

On "svojim obožavaocima prenosi poruku da pripadaju velikoj naciji" i istovremeno se predstavlja "i kao provokator i kao narodni junak", prenio je Dojče vele.

List je potom napomenuo da je "Za dom spremni" zapravo "pozdrav fašističke ustaške organizacije, koja je tokom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uspostavila marionetsku državu pod nacističkom Njemačkom", te da su i te subote stotine hiljada ljudi bez oklijevanja uzvikivale taj fašistički pozdrav".