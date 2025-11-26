Lažne dojave o bombama u dvije škole

Izvor:
Crnogorska policija je utvrdila da su bile lažne dojave da su u dvije podgoričke škole postavljene bombe.
Policija je pregledala prostorije Gimnazije "Slobodan Škerović" i Ekonomske škole "Mirko Vešović", nakon što je jutros stigla dojava o bombama tim objektima.
Iz Uprave policije su rekli su crnogorskim medijima da eksplozivne naprave nisu pronađene.
Gimnazija je zbog dojave o bombi evakuisana i u ponedjeljak, 24. novembra, ali je policija pregledom utvrdila da je dojava lažna.
Od početka sedmice lažne dojave o bombama upućene su na imejl adrese više srednjih škola u Podgorici, Nikšiću i Cetinju.
