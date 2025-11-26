Logo
Large banner

Lažne dojave o bombama u dvije škole

Izvor:

SRNA

26.11.2025

13:29

Komentari:

0
Лажне дојаве о бомбама у двије школе
Foto: Pixabay

Crnogorska policija je utvrdila da su bile lažne dojave da su u dvije podgoričke škole postavljene bombe.

Policija je pregledala prostorije Gimnazije "Slobodan Škerović" i Ekonomske škole "Mirko Vešović", nakon što je jutros stigla dojava o bombama tim objektima.

насиље жене

Društvo

Organizuje se niz akcija s ciljem prevencije nasilja nad ženama

Iz Uprave policije su rekli su crnogorskim medijima da eksplozivne naprave nisu pronađene.

Gimnazija je zbog dojave o bombi evakuisana i u ponedjeljak, 24. novembra, ali je policija pregledom utvrdila da je dojava lažna.

Od početka sedmice lažne dojave o bombama upućene su na imejl adrese više srednjih škola u Podgorici, Nikšiću i Cetinju.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

dojava o bombi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Море избацило тијело мушкарца код Будве

Region

More izbacilo tijelo muškarca kod Budve

1 d

0
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

Svijet

Orban: Produktivan sastanak sa delegacijom Srpske

1 d

1
Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Svijet

Sastanak Putina i Lukašenka: Minsk spreman da bude domaćin pregovora o Ukrajini

1 d

0
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

BiH

Helez izazvao međunarodni skandal: Nije dao saglasnost da Sijartov avion sleti u Banjaluku

1 d

14

Više iz rubrike

Море избацило тијело мушкарца код Будве

Region

More izbacilo tijelo muškarca kod Budve

1 d

0
Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката

Region

Žena osumnjičena za izazivanje požara u kojem je izgorjelo osam objekata

1 d

0
Zagreb Hrvatska

Region

Švajcarska zabranila koncert hrvatskih izvođača

1 d

1
СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Region

Tone smeća zatrpale plaže u Dubrovniku

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Prijedorčanin koji je prijetio kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner