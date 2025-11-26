Lažne dojave o bombama u dvije škole

Crnogorska policija je utvrdila da su bile lažne dojave da su u dvije podgoričke škole postavljene bombe.

Policija je pregledala prostorije Gimnazije "Slobodan Škerović" i Ekonomske škole "Mirko Vešović", nakon što je jutros stigla dojava o bombama tim objektima.

Iz Uprave policije su rekli su crnogorskim medijima da eksplozivne naprave nisu pronađene.

Gimnazija je zbog dojave o bombi evakuisana i u ponedjeljak, 24. novembra, ali je policija pregledom utvrdila da je dojava lažna.

Od početka sedmice lažne dojave o bombama upućene su na imejl adrese više srednjih škola u Podgorici, Nikšiću i Cetinju.