Orban: Produktivan sastanak sa delegacijom Srpske

26.11.2025

13:09

Foto: ATV

Premijer Mađarske Viktor Orban ocijenio je kao produktivan današnji sastanak sa delegacijom Republike Srpske u Budimpešti.

On je na "Iksu" napisao da je sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i drugim članovima delegacije Srpske razgovarao o narednim koracima u strateškoj saradnji Mađarske i Republike Srpske, kao i inicijativama koje će stvoriti prilike za obje strane.

"Radujem se nastavku našeg zajedničkog rada nakon pobjede Siniše Karana i SNSD-a na vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske/", naveo je Orban.

putin lukasenko

Svijet

Sastanak Putina i Lukašenka: Minsk spreman da bude domaćin pregovora o Ukrajini

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ranije danas da je delegacija Republike Srpske danas u Budimpšeti imala veoma uspješan sastanak sa Orbanom i njegovim timom.

