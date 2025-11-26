Orban: Produktivan sastanak sa delegacijom Srpske

26.11.2025
13:09
Komentari:1
Premijer Mađarske Viktor Orban ocijenio je kao produktivan današnji sastanak sa delegacijom Republike Srpske u Budimpešti.
On je na "Iksu" napisao da je sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i drugim članovima delegacije Srpske razgovarao o narednim koracima u strateškoj saradnji Mađarske i Republike Srpske, kao i inicijativama koje će stvoriti prilike za obje strane.
"Radujem se nastavku našeg zajedničkog rada nakon pobjede Siniše Karana i SNSD-a na vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske/", naveo je Orban.
Svijet
Sastanak Putina i Lukašenka: Minsk spreman da bude domaćin pregovora o Ukrajini
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ranije danas da je delegacija Republike Srpske danas u Budimpšeti imala veoma uspješan sastanak sa Orbanom i njegovim timom.
🤝 A productive meeting today with @MiloradDodik and his team in Budapest. We discussed the next steps in our strategic cooperation and initiatives that will create opportunities for both Republika Srpska and Hungary. Looking forward to continuing our work together following the… pic.twitter.com/o7HY19HVxn— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 26, 2025
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
23
14
15
14
15
14
11
14
09
Trenutno na programu