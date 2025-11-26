Logo
Treći dan štrajka u Belgiji: Letovi otkazani, javni prevoz i škole paralisani

Izvor:

Tanjug

26.11.2025

12:11

Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани
Foto: Pixabay

Belgija se danas suočava sa trećim i posljednjim danom nacionalnog štrajka koji je paralisao škole, javni prevoz i ograničio avio-saobraćaj.

Protest organizuju najveći sindikati zemlje u znak protesta protiv reformi penzionog sistema i tržišta rada koje je predložila vlada premijera Barta de Vevera, prenosi Rojters.

Na Briselskom aerodromu otkazani su svi polasci i više od polovine planiranih dolaznih letova, dok je Aerodrom Šarloa takođe upozorio na velike poremećaje u radu zbog manjka osoblja.

Škole i javni prevoz širom zemlje danas su ozbiljno pogođeni, a sindikati očekuju da će posljednji dan štrajka najviše pogoditi privatni sektor i svakodnevni život građana.

U Briselu je planiran veliki protest u popodnevnim časovima, a slična demonstracija u oktobru je okupila oko 80.000 učesnika.

Vlada je u ponedjeljak postigla dogovor o budžetu za sljedeću godinu koji podrazumijeva porez na banke, poskupljenje avionskih karata i gasa, kao i rezove u javnoj potrošnji.

Cilj najavljenih mjera je smanjenje deficita za 9,2 milijarde evra do 2029, dodaje britanska agencija.

Belgijska ekonomija je trenutno suočena sa deficitom od 4,5 odsto BDP-a i javnim dugom od 104,7 odsto BDP-a, što premašuje maksimum koji dozvoljavaju pravila Evropske unije.

