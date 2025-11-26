Logo
Promovisana monografija Univerziteta u Banjaluci

SRNA

26.11.2025

12:38

0
Monografija "Univerzitet u Banjaluci 1975-2025" predstavlja sveobuhvatan uvid u 50 godina postojanja ovog univerziteta, od njegovih početaka do savremenih dostignuća, infrastrukturnih ulaganja, naučnih rezultata i međunarodne saradnje, rečeno je na današnjoj promociji.

Rektor Radoslav Gajanin istakao je na promociji u Banjaluci značaj ove monografije, jer je, kako je naveo, svjedok rasta i razvoja Univerziteta u svakom pogledu, kao i njegovih članica.

"U Monografiji je predstavljena i vizija razvoja Univerziteta i svih fakulteta u pogledu novih studijskih programa i modernizacije, te usmjeravanje na unapređenje studentske prakse i razvoj saradnje sa privredom i drugim univerzitetima", rekao je Gajanin novinarima.

On je dodao da je u Monografiji dokumentovan uticaj Univerziteta na širi društveni kontekst - kulturni, politički, ekonomski, te prikazane transformacije u nastavnim planovima, rast naučnoistraživačke produkcije, kao i međunarodna saradnja, umjetnička djelatnost i uspjeh studenata.

Hronika

Uhapšeni Kinezi: Iz ranca Beograđanina ukrali više od 3.500 evra

Jedan od autora Miroslav Malinović rekao je da je evidentan razvoj Univerziteta kako u materijalnom, tako i u naučnom i obrazovnom smislu.

On je napomenuo da su u Monografiji obrađeni svi aspekti rada i postojanja Univerziteta i članica, te da je teško izdvojiti najznačajnije dostignuće.

"Akcenat bih svakako stavio na dostignuća u oblasti naučno-istraživačkog rada i saradnju sa realnim sektorom, jer smo ponosni na kadrove koje smo odškolovali u svim oblastima", rekao je Malinović.

Glavni i odgovorni urednik Monografije Dalibor Kesić rekao je da ova monografija oslikava rast i razvoj Univerziteta u proteklih 50 godina, njegovu ekspanziju i širenje u pogledu broja članica i naučnih oblasti kojima se bavi.

Univerzitet u Banjaluci

Komentari (0)
