Kamion kod Vlasenice završio u provaliji: Vozač zaspao za volanom?

Izvor:

Avaz

26.11.2025

12:30

Камион у провалији
Foto: Facebook/Screenshot

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu prema Vlasenici sinoć poslije ponoći oko 2 sata kada je kamion sletio sa kolovoza i završio u dubokoj provaliji pored puta.

Vozač je, prema prvim informacijama, tokom vožnje zaspao za volanom, izgubio kontrolu nad vozilom i probio zaštitnu ogradu, nakon čega je kamion sletio niz strmu padinu i prevrnuo se na krov.

Teretno vozilo je završilo u blizini potoka, a dijelovi tereta razbacani su po šumi i koritu.

Na licu mjesta vidljivi su tragovi oštećene bankine, urušenog puta i potpuno deformisanog kamiona.

Uprkos dramatičnom padu, vozač je zadobio samo lakše tjelesne povrede, što očevici nazivaju pravim čudom s obzirom na razmjere nesreće. Hitna pomoć mu je pružila medicinsku pomoć, a detalji o stepenu povreda biće naknadno potvrđeni.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na ovoj dionici nakratko je bio usporen.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nesreće.

