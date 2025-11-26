Šta se dešava u tijelu kada kasno večerate, a ne doručkujete?

Sada postoje i naučni dokazi koji upućuju na to zbog čega ovakav obrazac ponašanja ne treba da postaje navika, Nova studija pokazuje da vremenom ovakav način može biti povezan sa štetnim promjenama holesterola i triglicerida - masti koje cirkulišu u krvi, naučno poznate kao lipidi.

Hronika Novi detalji tragedije: Ana prije smrti pozvala dva broja

- Važno je da studija procjenjuje i pojedinačne i kombinovane efekte preskakanja doručka i jedenja noću - područje koje ranije nije bilo dovoljno proučavano - kaže vodeći autor studije, dr Sjang Gao, profesor i dekan Instituta za ishranu na Univerzitetu Fudan u Šangaju, za Real Simple.

Šta je studija otkrila?

Za istraživanje, objavljeno u Američkom časopisu za kliničku ishranu, istraživači su pratili zdravlje više od 30.000 odraslih Kineza srednjih godina (77% muškaraca) tokom četiri godine. Tokom studije, dobrovoljci, od kojih nijedan nije imao srčane bolesti, popunjavali su upitnike o ishrani u vezi sa svojim jutarnjim i večernjim prehrambenim navikama. Naučnici su tri puta tokom perioda studije proveravali nivoe lipida u krvi učesnika kako bi utvrdili eventualne godišnje promjene u LDL „lošem“ holesterolu, zajedno sa HDL „dobrim“ holesterolom, ukupnim holesterolom i trigliceridima. Istraživački tim je otkrio da su ljudi koji su često preskakali doručak i jeli kasnije uveče doživjeli blago veći godišnji porast nivoa LDL holesterola (0,89 mg/dl), zajedno sa povećanjem triglicerida i smanjenjem nivoa HDL holesterola. Veza između ovih obrazaca ishrane i negativnih promjena lipida bila je najjača kod žena, ljudi koji su imali prekomjernu težinu i onih koji su bili fizički neaktivni.

Zašto vrijeme obroka utiče na vaš holesterol?

Koncept hrononutricije, ideja da vrijeme kada jedete može uticati na vaše zdravlje – nije nov. Na primjer, istraživanje je pokazalo da kada preskočite prvi obrok u danu, prekidate cirkadijalni ritam svog tijela, ili unutrašnji sat – negativno utičući na osjetljivost na insulin (koji pomaže vašem tijelu da reguliše nivo šećera u krvi) i potencijalno povećavajući rizik od srčanih oboljenja.

Ekonomija Privreda pred kolapsom: Njemačke firme smanjuju broj radnih mjesta

- Ljudsko tijelo je osjetljivije na insulin ujutru, otpornije na insulin uveče i manje tolerantno na glukozu tokom večeri - kaže dr Bernar Srour, profesor na Francuskom institutu za poljoprivredu, životnu sredinu i hranu.

- Ljudsko tijelo je stvoreno da očekuje velike obroke tokom dana, što znači da smo evoluirali da budemo najaktivniji tokom dnevnih sati.

Druge studije su povezale jedenje kasno uveče sa većim rizikom od gojaznosti i srčanih oboljenja. Ovaj efekat može biti posljedica kašnjenja u oslobađanju hormona spavanja melatonina, što remeti metabolizam.