Minić: Redovno izmirujemo obaveze, Srpska u dobroj međunarodnoj poziciji

Izvor:

SRNA

26.11.2025

12:04

Komentari:

0
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na posebnoj sjednici Narodne skupštine da se redovno izmiruju sve obaveze iz budžeta i da je Srpska vidljiva i na međunarodnoj sceni zahvaljujući diplomatskim aktivnostima njenih zvaničnika.

Minić je dodao da, s tim u vezi, kritike opozicije nisu prihvatljive, jer im diskusije nisu dosljedne.

"Diplomatskim aktivnostima dođemo u situaciju da jedna Kina, Rusija i Amerika prvi put u istoriji kažu pozitivno za Republiku Srpsku. Znate li koliko je to važna stvar", upitao je Minić.

On je ukazao i na to da je opozicija govorila da su uvođenjem sankcija zvaničnicima uvedene sankcije Republici Srpskoj, a da sada prave drugačiju priču.

"Sada kada su ukinute kažete kako je to personalno. Valjda se može vidjeti koliko je ko od vas dosljedan u priči", rekao je Minić.

Милорад Додик и Виктор Орбан

Republika Srpska

Dodik: Srpska razvija dobre odnose sa međunarodnim prijateljima

Premijer je naveo da prihvata rezultat prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i dodao da je pobjednik bio kada se god kandidovao u Šamcu iz kojeg dolazi.

"Nemam problem da razgovaram o tome. Mi smo bili u malim opštinama. Pobijedili smo u Jezeru. Bili smo tamo", naveo je Minić.

On je rekao da to nije tema na Narodnoj skupštini, ali da opozicija na taj način skreće pažnju sa svega onog što je urađeno u prethodnom periodu.

"Recite mi samo gdje postoji bolji kvalitet i obim zdravstvene zaštite od one u Republici Srpskoj - upitao je Minić.

Minić je podsjetio i da se plate, penzije i podsticaji isplaćuju redovno u Republici Srpskoj.

"Svjesni smo da nije dovoljno, ali je redovno", naveo je Minić.

On je istakao da je privreda, kroz oslobađanje od davanja, dobila više od 400 miliona KM.

Savo Minić

