Minić: Redovno izmirujemo obaveze, Srpska u dobroj međunarodnoj poziciji

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na posebnoj sjednici Narodne skupštine da se redovno izmiruju sve obaveze iz budžeta i da je Srpska vidljiva i na međunarodnoj sceni zahvaljujući diplomatskim aktivnostima njenih zvaničnika.

Minić je dodao da, s tim u vezi, kritike opozicije nisu prihvatljive, jer im diskusije nisu dosljedne.

"Diplomatskim aktivnostima dođemo u situaciju da jedna Kina, Rusija i Amerika prvi put u istoriji kažu pozitivno za Republiku Srpsku. Znate li koliko je to važna stvar", upitao je Minić.

On je ukazao i na to da je opozicija govorila da su uvođenjem sankcija zvaničnicima uvedene sankcije Republici Srpskoj, a da sada prave drugačiju priču.

"Sada kada su ukinute kažete kako je to personalno. Valjda se može vidjeti koliko je ko od vas dosljedan u priči", rekao je Minić.

Premijer je naveo da prihvata rezultat prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i dodao da je pobjednik bio kada se god kandidovao u Šamcu iz kojeg dolazi.

"Nemam problem da razgovaram o tome. Mi smo bili u malim opštinama. Pobijedili smo u Jezeru. Bili smo tamo", naveo je Minić.

On je rekao da to nije tema na Narodnoj skupštini, ali da opozicija na taj način skreće pažnju sa svega onog što je urađeno u prethodnom periodu.

"Recite mi samo gdje postoji bolji kvalitet i obim zdravstvene zaštite od one u Republici Srpskoj - upitao je Minić.

Minić je podsjetio i da se plate, penzije i podsticaji isplaćuju redovno u Republici Srpskoj.

"Svjesni smo da nije dovoljno, ali je redovno", naveo je Minić.

On je istakao da je privreda, kroz oslobađanje od davanja, dobila više od 400 miliona KM.