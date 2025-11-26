Novi detalji tragedije: Ana prije smrti pozvala dva broja

Vozilo su pronašli građani, a u njemu su bila tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je upravljao vozilom. Policiji je 23. novembra stiglo obavještenje od Hitne pomoći da je upućen "panik poziv" iz vozila, nakon čega je, policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta - hitna služba i hitna pomoć, piše Blic.

Policija je iz tog razloga pokušavala da preko baznih stanica utvrdi sa koje je lokacije upućen poziv nestale Ane Radović.

Ono što su imali evidentirano, jeste da je iz automobila "Audi" koji je pronađen danas u betonskom propustu upućen takozvani "panik poziv". Pored toga, imali su evidentirano da je sa Aninog telefona upućen 1 poziv ka hitnoj službi (broj telefona koji se poziva dok je telefon zaključan), a drugi poziv upućen hitnoj pomoći.

Nažalost, tek danas pronađeno je vozilo u kojem su bili, sa tijelom nestale Ane Radović i njenog prijatelja.

Automobil marke "audi" u kojem je prije nestanka bila Ana Radović pronašli su građani u blizini Čačka.

Na mestu gdje je pronađen automobil u kojem je tijelo nestale Ane Radović došle su policijske ekipe kao vatrogasci-spasioci koji će da pretraže kompletan teren.

Istraga će pokazati kako je došlo do nesreće.

Šta je "panik poziv"

"Panik poziv" koji je dobila Hitna pomoć iz vozila u kojem su bili nestala Ana i njen prijatelj, je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti.

Ovaj sistem često uključuje:

Automatski poziv (eCall): U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvijek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Za sada nije poznato na koji način je iz pronađenog auta upućen poziv Hitnoj pomoći.

Posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna", dodaje njen otac.