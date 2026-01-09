Logo
''Trajna obaveza sjećanje na borce i očuvanje vrijednosti Srpske''

SRNA

09.01.2026

12:51

Обиљежен Дан Републике на Палама
Foto: SRNA

Kod centralnog spomen-obilježja na Palama danas su, povodom 9. januara - Dana Republike, položeni vijenci i cvijeće, te je istaknuto da treba očuvati sjećanje na borce poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije opštine Pale Jasna Lazarević Gavrilović rekla je da su odali počast borcima koji su živote dali za Republiku Srpsku, a da je obaveza današnjih generacija da čuvaju ono što je u ratu odbranjeno.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova: Moskva zahvalna Trampu zbog oslobađanja ruskih članova posade "Marinera"

"Borci i njihove porodice treba da ostanu jedinstveni uprkos svim izazovima", izjavila je Gavrilovićeva novinarima.

Gavrilovićeva je istakla da je izuzetno važno da ljudi ostanu vezani za Republiku Srpsku i vrijednosti na kojima je nastala.

"Na centralnom spomeniku na Palama uklesano je 477 imena poginulih boraca, kao i 59 imena boraca koji su stradali nesrećnim slučajem, što ukupno čini 536 imena poginulih i umrlih sa područja opštine", navela je Lazarevićeva.

igor zunic

Republika Srpska

Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

Dan Republike Srpske građanima je čestitao Nenad Tomović, nastavnik istorije u tri paljanske osnovne škole, koji je naglasio značaj njegovanja kulture, sjećanja i pamćenja i prenošenja istorijskih činjenica na mlađe generacije.

Tomović je objasnio da su u obilježavanje 9. januara aktivno uključile tri lokalne osnovne škole "Pale", "Mokro" i "Srbija", zajedno sa vrtićem "Bubamara", te su uz podršku lokalne zajednice i Boračke organizacije postavljeni bilbordi u užem centru opštine i urađen promotivni spot koji povezuje simbole i vrijednosti značajne za Dan Republike.

On je istakao da ovo nije jedini događaj kojim se u opštini Pale njeguje kultura sjećanja, te napomenuo da se kontinuirano radi i na obilježavanju važnih datuma iz Prvog i Drugog svjetskog rata, te da je sve veće interesovanje djece i mladih za istoriju, što daje nadu da će kultura pamćenja biti očuvana.

Predsjednik Opštinskog odbora ratnih vojnih invalida Pale Savo Vuksanović istakao je da je Dan Republike jedan od najvažnijih datuma u novijoj istoriji srpskog naroda.

igor zunic

Republika Srpska

Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

Vuksanović je podsjetio da je Republika Srpska odbranjena u teškim okolnostima i uz velike žrtve, te da je nakon rata potpisan Dejtonski mirovni sporazum, koji, kako je naveo, nije u potpunosti bio pravedan.

"Obilježavanjem 9. januara na Palama je poslata poruka da sjećanje na poginule borce i očuvanje vrijednosti Republike Srpske ostaju trajna obaveza svih", istakao je Vuksanović.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Lisice

Hronika

Devet uhapšenih na graničnom prelazu BiH

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

