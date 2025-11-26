Logo
Large banner

Vlada pomilovala više od 3.000 zatvorenika

Izvor:

SRNA

26.11.2025

11:49

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Vlada Avganistana pomilovala je i oslobodila 3.204 zatvorenika širom zemlje u okviru nacionalne amnestije, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

U saopštenju se navodi da su vlasti, prateći direktive nadležne komisije Vrhovnog suda i sveobuhvatne inspekcije posebne delegacije, identifikovale zatvorenike koji ispunjavaju uslove i odobrile im amnestiju.

racunar 1

Nauka i tehnologija

Budite oprezni kada ažurirate Windows

Iz Suda je precizirano da je još 4.317 zatvorenika koji ispunjavaju uslove dobilo smanjenje zatvorskih kazni, prenijela je Sinhua.

Podijeli:

Tagovi:

avganistan

pomilovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ТЕ ''Гацко'' ван мреже

Ekonomija

TE ''Gacko'' van mreže

1 d

0
Кија Коцкар завршила у болници

Scena

Kija Kockar završila u bolnici

1 d

0
Мазалица: Приједлог ребаланса показује стабилност буџета

Republika Srpska

Mazalica: Prijedlog rebalansa pokazuje stabilnost budžeta

1 d

0
Видовић: Укупни буџетски приходи 5,5 милијарди КМ

Ekonomija

Vidović: Ukupni budžetski prihodi 5,5 milijardi KM

1 d

0

Više iz rubrike

Тинејџери поднијели жалбу на забрану друштвених мрежа

Svijet

Tinejdžeri podnijeli žalbu na zabranu društvenih mreža

1 d

0
Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих

Svijet

Izbio požar u zgradi, najmanje četvoro poginulih

1 d

0
Кремљ: Рано је да се говори о крају сукоба у Украјини

Svijet

Kremlj: Rano je da se govori o kraju sukoba u Ukrajini

1 d

0
Породица која је преминула током одмора највјероватније отрована пестицидом

Svijet

Porodica koja je preminula tokom odmora najvjerovatnije otrovana pesticidom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Mina Kostić se udaje za čovjeka kog još nije vidjela uživo:Oktrila kada će se upoznati

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na službeno lice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner