Vlada pomilovala više od 3.000 zatvorenika

Vlada Avganistana pomilovala je i oslobodila 3.204 zatvorenika širom zemlje u okviru nacionalne amnestije, saopšteno je iz Vrhovnog suda.
U saopštenju se navodi da su vlasti, prateći direktive nadležne komisije Vrhovnog suda i sveobuhvatne inspekcije posebne delegacije, identifikovale zatvorenike koji ispunjavaju uslove i odobrile im amnestiju.
Iz Suda je precizirano da je još 4.317 zatvorenika koji ispunjavaju uslove dobilo smanjenje zatvorskih kazni, prenijela je Sinhua.
