Kod Tuzle izorjela dva kamiona

U tuzlanskom naselju Mihatovići, tokom noćne smjene 26. novembra 2025. godine, izbio je požar koji je zahvatio dva parkirana kamiona.

Prema informacijama s terena, vatra je potpuno progutala oba vozila.

Vatrogasne ekipe su brzo reagovale i uspjele staviti požar pod kontrolu, spriječivši njegovo širenje na okolne objekte i vozila.

Intervencija je trajala više od sat vremena, a teren je osiguran do potpunog gašenja požarišta.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, a uzrok izbijanja požara još uvijek nije poznat.

Očekuje se da će nadležne službe nakon obavljenog uviđaja utvrditi okolnosti i eventualnu odgovornost za nastalu štetu.