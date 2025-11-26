Kod Tuzle izorjela dva kamiona

Izvor:
U tuzlanskom naselju Mihatovići, tokom noćne smjene 26. novembra 2025. godine, izbio je požar koji je zahvatio dva parkirana kamiona.
Prema informacijama s terena, vatra je potpuno progutala oba vozila.
Vatrogasne ekipe su brzo reagovale i uspjele staviti požar pod kontrolu, spriječivši njegovo širenje na okolne objekte i vozila.
Intervencija je trajala više od sat vremena, a teren je osiguran do potpunog gašenja požarišta.
Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, a uzrok izbijanja požara još uvijek nije poznat.
Očekuje se da će nadležne službe nakon obavljenog uviđaja utvrditi okolnosti i eventualnu odgovornost za nastalu štetu.
