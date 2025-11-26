Cvijanovićeva razgovarala sa Goganovićem i Kneževićem o stanju u OS

Izvor:
26.11.2025
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je sa zamjenikom ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojkom Kneževićem o stanju u Oružanim snagama.
"Sastala sam se danas sa zamjenikom ministra odbrane Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnikom Gojkom Kneževićem, sa kojima sam razgovarala o stanju u Oružanim snagama i drugim aktuelnim pitanjima iz domena odbrane", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
