Cvijanovićeva razgovarala sa Goganovićem i Kneževićem o stanju u OS

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je sa zamjenikom ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojkom Kneževićem o stanju u Oružanim snagama.

"Sastala sam se danas sa zamjenikom ministra odbrane Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnikom Gojkom Kneževićem, sa kojima sam razgovarala o stanju u Oružanim snagama i drugim aktuelnim pitanjima iz domena odbrane", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".