Logo
Large banner

Cvijanovićeva razgovarala sa Goganovićem i Kneževićem o stanju u OS

Izvor:

ATV

26.11.2025

13:55

Komentari:

0
Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС
Foto: Printscreen/X/Cvijanovic_z

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je sa zamjenikom ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojkom Kneževićem o stanju u Oružanim snagama.

"Sastala sam se danas sa zamjenikom ministra odbrane Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnikom Gojkom Kneževićem, sa kojima sam razgovarala o stanju u Oružanim snagama i drugim aktuelnim pitanjima iz domena odbrane", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Podijeli:

Tag:

Željka Cvijanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

Republika Srpska

Ćeranić: Sastanak sa Orbanom - potvrda podrške Srpskoj

1 d

0
''Новембарски дани статистике'': Евидентан континуитет раста Српске

Ekonomija

''Novembarski dani statistike'': Evidentan kontinuitet rasta Srpske

1 d

0
Метеоролози објавили вијест која ће обрадовати многе

Društvo

Meteorolozi objavili vijest koja će obradovati mnoge

1 d

0
Сутра пад температуре и снијег

Društvo

Sutra pad temperature i snijeg

1 d

0

Više iz rubrike

Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

Republika Srpska

Ćeranić: Sastanak sa Orbanom - potvrda podrške Srpskoj

1 d

0
Ђајић: Станивуковић скреће пажњу са битне чињенице, у Тужилаштву сам свједок

Republika Srpska

Đajić: Stanivuković skreće pažnju sa bitne činjenice, u Tužilaštvu sam svjedok

1 d

0
Промовисана монографија Универзитета у Бањалуци

Republika Srpska

Promovisana monografija Univerziteta u Banjaluci

1 d

0
Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске

Republika Srpska

Vladika Lukijan: Za nas je praznik kada dođu naši ljudi iz Srpske

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner