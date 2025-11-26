Sutra pad temperature i snijeg

Izvor:
ATV
26.11.2025
13:42
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno i hladnije vrijeme uz slabu susnježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na jugu se tokom dana očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno sa kišom i vjetrovito, dok će na sjeveru uglavnom biti suvo.
Zanimljivosti
Ronioci otkrili "neidentifikovani objekat" star 200 godina
Duvaće slab do umjeren vjetar, u višim predjelima i pojačan sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini duvati umjerena, na udare jaka do olujna bura.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno vrijeme, a u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima pada kiša, a na planinama snijeg.
Republika Srpska
Đajić: Stanivuković skreće pažnju sa bitne činjenice, u Tužilaštvu sam svjedok
Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kneževo i Han Pijesak četiri, Mrkonjić Grad i Čemerno pet, Šipovo i Tuzla šest, Kalinovik, Ribnik, Sokolac i Srebrenica sedam, Bijeljina, Gacko, Doboj, Zvornik, Bihać, Drvar, Sarajevo i Zenica osam, Banjaluka i Prijedor devet, Novi Grad 10, Bileća 11, Višegrad, Rudo i Foča 12, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni Celzijusovih.
Svijet
1 d0
Region
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
BiH
1 d14
Društvo
1 d0
Društvo
1 d0
Društvo
1 d0
Društvo
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
01
13
53
13
52
13
49
13
40
Trenutno na programu