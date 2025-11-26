Sutra pad temperature i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno i hladnije vrijeme uz slabu susnježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu se tokom dana očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno sa kišom i vjetrovito, dok će na sjeveru uglavnom biti suvo.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u višim predjelima i pojačan sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini duvati umjerena, na udare jaka do olujna bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno vrijeme, a u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima pada kiša, a na planinama snijeg.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kneževo i Han Pijesak četiri, Mrkonjić Grad i Čemerno pet, Šipovo i Tuzla šest, Kalinovik, Ribnik, Sokolac i Srebrenica sedam, Bijeljina, Gacko, Doboj, Zvornik, Bihać, Drvar, Sarajevo i Zenica osam, Banjaluka i Prijedor devet, Novi Grad 10, Bileća 11, Višegrad, Rudo i Foča 12, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni Celzijusovih.