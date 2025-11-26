Dodik i Karan sa vladikom Lukijanom: Vjera i crkva uvijek da nas okuplja

26.11.2025
14:11
Komentari:0
Srpska pravoslavna crkva je kroz istoriju preživjela golgotu, srpski narod se izgubio u različitim identitetima, ali na kraju ono što nas je okupilo je upravo vjera i crkva, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom budimskim Lukijanom.
"Eparhija budimska okuplja srpsku zajednicu i ima odlične odnose sa domaćom vlašću i Mađarskom koja je u značajnom obimu pomagala u rekonstrukciji određenih sadržaja i stalno je ovdje prisutna zbog čega je važno da mi iz Republike Srpske uložimo dodatne napore i u to unesemo još više ljubavi, očekivanja, volje i želje kako bi naša zajednica bila prepoznata i stabilna", rekao je Dodik novinarima.
Republika Srpska
Stevandić: Za ono što je Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom, postavio bih mu bistu
Istakao je da će u sklopu Eparhije budimske biti izgrađen i vrtić što će omogućiti Republika Srpska.
Tokom svake posjete Budimpešti uvijek pronađem vremena za razgovor sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom budimskim Lukijanom. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 26, 2025
Ovog puta tokom posjete mitropolitu Lukijanu u pravoslavnoj Crkvi Svetog Đorđa uručio sam mu posebno štampano izdanje romana "Na Drini ćuprija"… pic.twitter.com/ql4Xyn0kkN
