Radio Trebinje obilježava pola vijeka postojanja

Radio Trebinje nizom sadržaja obilježava značajan jubilej, 50 godina postojanja, a centralni događaj je svečana akademija u subotu, 29. novembra, izjavila je Srni direktor ove medijske kuće Jelena Vidačić.

Vidačićeva je istakla da je obilježavanje jubileja počelo 1. novembra kroz posebne sadržaje na radijskim talasima i portalu Radio Trebinja.

"U kategoriji naših 50 godina dostupne su emisije iz arhive, a na radiju emitujemo serijal `U susret jubileju`, u kojem predstavljamo odabrane emisije nastale tokom prethodnih pet decenija - informativne, humorističke, muzičke i radio-drame koje su obilježile naš program i koje nas podsjećaju na drage glasove i urednike koji su stvarali Radio Trebinje", navela je Vidačićeva.

Centralna proslava je u subotu, 29. novembra, na dan osnivanja Radio Trebinja, od 20.00 časova u Kulturnom centru, dok će uoči svečane akademije, u 19.30 časova biti otvorena izložba starih tehničkih uređaja, kao i fotografija iz bogate arhive ove medijske kuće.

Vidačićeva je podsjetila da Radio Trebinje nosi epitet najstarije radio-stanice u istočnoj Hercegovini i jedne od najstarijih u Republici Srpskoj.

"Pet decenija postojanja i uspješnog rada zaista nije malo. Radio je uspio da opstane i ostane važan dio zajednice, glas građana Trebinja. Povjerenje publike gradi se godinama, a čuva svakoga dana", poručila je Vidačićeva.

Govoreći o planovima, naglasila je da Radio Trebinje nastavlja put modernizacije i prilagođavanja savremenim medijskim trendovima, ali će ostati posvećen osnovnim postulatima novinarske profesije.

"Ići ćemo u korak s vremenom, ali ćemo čuvati profesionalne standarde i odgovornost prema publici", rekla je Vidačićeva.