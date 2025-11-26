Logo
Oglasili se iz Hidrometeorološkog zavoda: Evo kakvo je stanje sa rijekama

SRNA

26.11.2025

10:14

Вода ријека
Foto: ATV BL

Situacija sa vodostajima je stabilna, rijeke su u koritima, a vodostaji u gornjim tokovima su u opadanju ili stagnaciji, rekao je hidrolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Saša Marić.

Marić je rekao da se u naredna dva dana ne očekuju značajne padavine, eventualno ponegdje mjestimična susnježica sa kišom.

- Za sada je stanje stabilno, najveći porast vodostaja smo imali na rijekama Plivi, Vrbanji, Usori i na rijeci Sani u gornjem dijelu toka na prostoru Ribnika, Ključa i dalje prema Prijedoru - pojasnio je Marić.

On je rekao da su vodostaji rijeka trenutno u domenu viših srednjih voda i dodao da je jedina lokacija gdje je prevaziđena redovna kota odbrane u Banjaluci u Delišanimo selu nakon ušća Vrbanje u Vrbas.

- Ali i to je bilo privremenog karaktera zbog ispuštanja većih količina vode iz brane, tako da trenutno nema nijedna prevaziđena kota redovne odbrane od poplava na nekoliko lokacija gdje se to posmatra i ako bude na nekom mjestu to će biti privremenog karaktera i brzo će voda otići - rekao je Marić za Srnu.

On je dodao da se narednih nekoliko dana može očekivati povećan vodostaj rijeke Save nakon oticanja vode iz njenih pritoka iz Slovenije, Hrvatske i BiH.

- Može očekivati povećan vodostaj, ali i on će biti u domenu viših voda i ništa alarmantno - istakao je Marić.

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić rekao je da obilne kiše i otapanje snijega u Republici Srpskoj nisu prouzrokovali veće probleme, osim u Jezeru, gdje su registrovane poplave.

Trninić je naveo da se u opštini Jezero izlila voda na magistralni put prema Jajcu, te da postoji problem sa ulaskom u zgradu opštine.

On kaže da su takvi problemi u nadležnosti opštine.

Prema njegovim riječima, na teritoriji opštine Bileća, usljed padavina, voda za piće je mutna, pa se mora prokuvavati prije konzumiranja.

- Pratimo situaciju, većih problema nema - rekao je Trninić za Srnu.

Hidrometerološki zavod RS

