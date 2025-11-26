Logo
Large banner

Organizuje se niz akcija s ciljem prevencije nasilja nad ženama

Izvor:

SRNA

26.11.2025

13:18

Komentari:

0
Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама
Foto: ATV

Kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" priključila se i opština Srbac, u kojoj će narednih dana biti organizovan niz akcija i edukacija o ovoj problematici.

Predstavnik Odjeljenja za opštu upravu opštine Svjetlana Tesla rekla je da će u narednom periodu organizovati okrugle stolove, kako bi smo zajedno sa potpisnicima protokola o sprječavanju nasilja u porodici tražili najbolja rješenja.

Ona je dodala je da će se kampanji priključiti i jedan privrednik iz Srpca, koji će na svom digitalnom bilbordu objavljivati sadržaje koji ukazuju na opasnost nasilja i potrebe da se ono prijavi.

budva

Region

More izbacilo tijelo muškarca kod Budve

"Na tom bilbordu biće označen i broj SOS telefona 1264 za žrtve nasilja, kako bi one ili drugi sugrađani koji su upoznati sa takvim dešavanjima, mogli da prijave nasilje u porodici", rekla je Tesla novinarima.

Ona je pozvala sugrađane da učestvuju u najavljenim aktivnostima, navodeći da nasilje nije nešto što se može uklopiti u 16 dana aktivizma, nego je potrebno da se svakodnevno radi na njegovom sprečavanju.

Podijeli:

Tag:

nasilje u porodici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Море избацило тијело мушкарца код Будве

Region

More izbacilo tijelo muškarca kod Budve

1 d

0
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

Svijet

Orban: Produktivan sastanak sa delegacijom Srpske

1 d

1
Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Svijet

Sastanak Putina i Lukašenka: Minsk spreman da bude domaćin pregovora o Ukrajini

1 d

0
Крсна слава црква православље

Savjeti

Zašto u jednoj kući ne smiju da se slave dva sveca

1 d

0

Više iz rubrike

Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати

Društvo

Uskoro počinje Božićni post: Ovih pravila se treba pridržavati

1 d

0
Радио Требиње обиљежава пола вијека постојања

Društvo

Radio Trebinje obilježava pola vijeka postojanja

1 d

0
Вода ријека

Društvo

Oglasili se iz Hidrometeorološkog zavoda: Evo kakvo je stanje sa rijekama

1 d

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner