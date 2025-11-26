Organizuje se niz akcija s ciljem prevencije nasilja nad ženama

Kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" priključila se i opština Srbac, u kojoj će narednih dana biti organizovan niz akcija i edukacija o ovoj problematici.

Predstavnik Odjeljenja za opštu upravu opštine Svjetlana Tesla rekla je da će u narednom periodu organizovati okrugle stolove, kako bi smo zajedno sa potpisnicima protokola o sprječavanju nasilja u porodici tražili najbolja rješenja.

Ona je dodala je da će se kampanji priključiti i jedan privrednik iz Srpca, koji će na svom digitalnom bilbordu objavljivati sadržaje koji ukazuju na opasnost nasilja i potrebe da se ono prijavi.

Region More izbacilo tijelo muškarca kod Budve

"Na tom bilbordu biće označen i broj SOS telefona 1264 za žrtve nasilja, kako bi one ili drugi sugrađani koji su upoznati sa takvim dešavanjima, mogli da prijave nasilje u porodici", rekla je Tesla novinarima.

Ona je pozvala sugrađane da učestvuju u najavljenim aktivnostima, navodeći da nasilje nije nešto što se može uklopiti u 16 dana aktivizma, nego je potrebno da se svakodnevno radi na njegovom sprečavanju.