Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

Blic

17.12.2025

12:15

Брајан Волш на суђењу
Foto: Tanjug/AP/Greg Derr

Izricanje presude Brajanu Volšu, koji je proglašen krivim za ubistvo Beograđanke, Ane Volš, odloženo je sa srijede na četvrtak. Njemu prijeti kazna doživotnog zatvora.

Tužilac okruga Norfok, Majkl Morisi, rekao je novinarima ispred sudnice da su čuli komentar sestre Ane Volš: “Pravda je zadovoljena!”, te da se oni u potpunosti slažu sa njenim komentarom.

Morisi je pohvalio istražitelje zbog količine forenzičkih dokaza koje su prikupili. Nisu ostavili nijedan kamen neprevrnut. Išli su od kontejnera do deponije, pa do smetlišta, do robnih kuća, stovarišta i to samo kako bi prikupili dokaze koji su bili ključni u ovom slučaju – rekao je on.

On je dodao da je ovo prvi slučaj u kojem je njegova kancelarija dobila presudu za ubistvo prvog stepena bez tijela žene. Ne smijemo da zanemarimo i činjenicu da je troje mališana ostalo bez majke – rekao je.

Sudija, Dieane Freniere, rekla je poroti u petak da mogu da izaberu između presude za ubistvo drugog stepena ili za ubistvo prvog stepena, za koju se zalagalo tužilaštvo, a koja uključuje predumišljaj.

Ана Волш

Svijet

Oglasila se majka Ane Volš nakon što je Brajan proglašen krivim: ''Nadam se da će robijati do kraja života''

Volš se suočava i sa dodatnim kaznama

Osim za ubistvo prvog stepena, Volš se suočava i sa dodatnim kaznama – do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije – kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tijela.

Брајан Волш

Svijet

Ovo je bio jedan od ključnih dokaza: Ana Volš se prije smrti slikala sa predmetom koji je pronađen natopljen krvlju

Hladnokrvna reakcija Brajana Volša

Kako se može vidjeti na snimcima s izricanja presude, Brajan Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude

Volš je smireno saslušao presudu, u lisicama i sa okovima na nogama, prije nego što je izveden iz sudnice.

Volš je tokom izricanja presude samo klimnuo glavom. Nije izustio ni riječ, a nije djelovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom, prenosi Blic.

Brajan Volš

Ana Volš

izricanje presude

