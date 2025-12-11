Ana Volš danima prije nestanka bila uznemirena: Prijatelji otkrili detalje

Na suđenju Brajanu Volšu za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš, u srijedu je svjedočilo dvoje njenih najbližih prijatelja. Oni su pričali o tome kako se njihov brak raspadao i da je Ana zarađivala puno više od svog supruga.

Anina najbolja prijateljica, Alisa Kirbi, u suzama je rekla da je Ana doživjela emocionalnu "tačku sloma" samo nekoliko dana pre nestanka zbog napetog braka sa Brajanom, uglavnom zahvaljujući njegovoj federalnoj osudi za prevaru sa umjetninama.

Kirbi, koja je pozvana kao posljednji svjedok tužilaštva u slučaju ubistva protiv Volša, ispričala je poroti kako je izašla na piće sa Anom 29. decembra 2022. godine, samo tri dana prije nego što je Ana nestala 1. januara 2023.

"Te noći, Ana je bila jako uznemirena. Bila je pomalo slomljena jer je sve bilo jako teško", rekla je Kirbi i počela da plače.

Alisa je dodala da je Ana bila uznemirena zbog mnogo stvari.

"Bila je zaista na ivici sloma. Razgovarale smo o mnogo čemu", dodala je ona.

Kirbi je objasnila da je Brajanov slučaj prevare sa umjetninama bio najveći stres za Anin brak, jer je on bio zaglavljen u njihovoj kući u Kohasetu u Masačusetu, u kućnom pritvoru sa njihova tri sina, dok je Ana povremeno živela u Vašingtonu, gdje je imala uspješan posao i zarađivala 300.000 dolara godišnje.

"Zaista je željela da bude sa svojom djecom, njihov brak je dugo bio veoma napet", dodala je ona.

Kirbi je rekla kako joj je Ana priznala da želi da Brajan preuzme odgovornost za zločine čak i ako to znači da će ići u zatvor, kako bi mogli da pređu preko toga i ponovo ujedine porodicu.

Stres zbog federalnog slučaja i fizička udaljenost između Ane i Brajana takođe su doveli do toga da prestanu da imaju odnose, poverila se Ana drugarici.

"Rekla mi je da, osim što je sve bilo jako teško, nisu bili intimni već dugo vremena. Možda više od godinu dana", dodala je Kirbi.

Brajan je bio depresivan zbog krivičnog slučaja, a Ana je osjećala da joj "energija nestaje", rekla je Kirbi o razlogu zašto je par prestao da spava zajedno.

Kirbi je počela da plače na klupi za svjedoke, nakon što je poroti prikazana fotografija prijateljica sa posljednje večeri koju su provele zajedno.

Anin prijatelj dočekao sa njom Novu godinu samo par sati prije nego što je ubijena

U srijedu je svedočio još jedan Anin blizak prijatelj, Gem Mutlu, koji je dočekao sa njima Novu godinu u njihovoj kući u Kohasetu, malo prije nego što je Srpkinja nestala.

Rekao je kako mu je Brajan priznao da je te godine zaradio samo 50.000 ili 60.000 dolara, dok je Ana zaradila pet puta više sa svojim bonusima.

Mutlu je takođe bio emotivan na klupi za svjedoke dok se sećao posljednjih trenutaka koje je proveo sa Anom dok su njih troje pili šampanjac, sjećao se teškoća iz protekle godine dok se radovao onome što će nova godina doneti.

Njih troje su se potpisali na kutiji flaše Lanson Noble Kuve Brut od 125 dolara koju su popili, a porotnici su vidjeli te fotografije.

"Vau! 2022.... Kakva godina! Ipak, još uvijek smo ovde i zajedno!", napisala je Ana na kutiji šampanjca.

Mutlu je otišao oko 1.30 sati 1. januara, a tužioci tvrde da je Brajan nakon toga ubio Anu, raskomadao njeno telo i bacio ga u različite kontejnere. Njeno tijelo nikada nije nađeno.

Mutlu je rekao da ga je Brajan pozvao 4. januara tvrdeći da je Ana otišla 1. januara zbog hitne situacije na poslu i da se otada nije čuo sa njom.

"Bio sam nepoverljiv. Rekao sam: Kakva bi radna vanredna situacija mogla biti za Novu godinu. To su komercijalne nekretnine", odgovorio mu je Mutlu.

Dodao je da mu nije imalo smisla da bi Ana otišla i pitao je Brajana da li se možda posvađao sa Anom.

"Njegov odgovor je bio: Ne, da li je izgledalo kao da smo se posvađali dok si bio kod nas?", rekao je Mutlu.

Dodao je da ga je pogodio Brajanov ton kada je rekao da je Ana nestala.

"Bio je mnogo uravnoteženiji i ublažen. Njegov ton nije bio paničan", dodao je on.

Brajan Volš je priznao da je raskomadao tijelo svoje žene i bacio ostatke u više kontejnera za smeće, ali nakon što je "ona iznenada preminula u snu" i tvrdi da je nije ubio.

Odbrana tvrdi da je Ana umrla bez objašnjenja, a Volš je, vjerujući da će biti okrivljen, pokušao da prikrije smrt.

Suđenje, koje traje već drugu nedjelju, biće nastavljeno danas, prenosi Telegraf.