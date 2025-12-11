Logo
Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope

Izvor:

Tanjug

11.12.2025

10:25

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države sa "potpunom preciznošću vide sunovrat Evrope" protiv kojeg se Mađarska bori 15 godina.

"Ukratko: Amerika sa preciznom tačnošću vidi pad Evrope. Pad na civilizacijskom nivou protiv kojeg se u Mađarskoj borimo već 15 godina. I konačno, nismo sami", naveo je Orban na svojoj stranici na društvenim mrežama.

Orban je naveo da nova američka strategija nacionalne bezbjednosti, koju je ocijenio kao "najvažniji i najzanimljiviji dokument posljednjih godina", opisuje Brisel u istom tonu u kojem su administracija bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena i evropske institucije ranije govorile o Mađarskoj.

Mađarski premijer je dodao da Amerikanci primjećuju dug period ekonomskog zastoja u Evropi i ugrožene civilizacijske vrijednosti, demokratiju i slobodno tržište.

Prema njegovim riječima, Vašington vidi da su "evropski liberali spalili mrežu koju su formirali sa Rusijom, što je bila greška".

Orban je napomenuo da donosioci odluka u SAD vjeruju da evropsko-ruski odnosi moraju da budu obnovljeni na strateškom nivou.

Viktor Orban

Komentari (0)
