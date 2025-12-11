Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

Izvor:
SRNA
11.12.2025
09:54
Komentari:0
Lopovi koji su u oktobru iz muzeja Luvr ukrali krunske dragulje vrijedne 88 miliona evra pobjegli su samo 30 sekundi prije dolaska policije, rekli su članovi istrage koju vodi francuski Senat.
Poslanici su detaljno opisali niz bezbednosnih propusta koji su omogućili bandi da pobjegne usred bijela dana, prenio je AP.
Parlamentarna istraga, pokrenuta nakon pljačke 19. oktobra, otkrila je da je funkcionisala samo jedna od dvije kamere koje su pokrivale mjesto provale i da obezbjeđenje nije imalo dovoljno ekrana za praćenje snimaka u realnom vremenu.
Kada se alarm konačno oglasio, policija je prvobitno poslata na pogrešnu lokaciju, rekli su istražioci senatorima.
"Plus-minus 30 sekundi, stražari ili policija mogli su da ih presretnu", rekao je šef istrage Noel Korbin u obraćanju članovima Senata.
Zanimljivosti
Ovo su tri genijalca horoskopa: Da li ste među njima?
U izvještaju se ukazuje na zastarijelost opreme, neriješene propuste naznačene u ranijim revizijama i lošu koordinaciju između Luvra i njegovih nadzornih organa.
Istražioci navode da je balkon koji su lopovi iskoristili godinama ranije označen kao slaba tačka, ali da nikada nije dodatno zaštićen.
Zanimljivosti
21 min0
Ljubav i seks
24 min0
Hronika
26 min0
Svijet
28 min0
Svijet
28 min0
Svijet
28 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
05
10
00
09
57
09
55
09
55
Trenutno na programu