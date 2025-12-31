Više nije šala, stiže sistem upozorenja: Za ovu pojavu kažu da je "kretanje Boga"

Izvor:
Anadolija
31.12.2025
16:36
Komentari:0
– Novi sistem, finansiran sredstvima Evropske unije, omogućiće praćenje podzemnih voda, padavina i deformacija tla radi pravovremenog otkrivanja opasnosti od pojave vrtača
Opština Karataj u centralnoj turskoj provinciji Konja započela je implementaciju sveobuhvatnog sistema ranog upozoravanja na pojavu vrtača, kako bi se odgovorilo na sve veće rizike urušavanja tla uzrokovane klimatskim promjenama i padom nivoa podzemnih voda.
Projekat, koji se finansira sredstvima Evropske unije, realizuje se u saradnji Opštine Karataj, Istraživačkog centra za vrtače Univerziteta tehničkih nauka u Konji i Međunarodnog poljoprivrednog istraživačkog instituta Bahri Dagdaš.
Cilj je uspostavljanje naprednog sistema nadzora koji će omogućiti rano prepoznavanje područja pod povećanim rizikom.
Sistem će koristiti terenske mjerne stanice i satelitske podatke za izradu veb-platforme koja će istovremeno pratiti nivo podzemnih voda, količinu padavina, vlažnost tla i deformacije površine zemljišta. Time će se omogućiti pravovremeno otkrivanje potencijalnih prijetnji i smanjenje posljedica po stanovništvo, poljoprivredu i infrastrukturu.
Prikupljeni podaci biće dostupni putem posebno prilagođenih digitalnih kontrolnih tabli za poljoprivrednike i opštinske službenike, čime će se uspostaviti integrisani digitalni sistem za praćenje i upravljanje rizicima od vrtača u regiji.
Svijet
Za vrtače u Turskoj kažu da su biblijsko proročanstvo: "Bog se kreće"
Jedan od ključnih elemenata projekta je povezivanje sistema ranog upozoravanja s urbanističkim planiranjem, uključujući elektronsko zoniranje i procedure izdavanja građevinskih dozvola, kako bi se omogućilo donošenje odluka o gradnji na osnovu procjene rizika.
Govoreći za Anadoliju, načelnik opštine Karataj Hasan Kildža istakao je hitnost rješavanja problema sve češće pojave rupa u tlu, naglašavajući da su klimatske promjene i prekomjerno crpljenje podzemnih voda glavni uzroci ubrzanog nastanka ovih pojava.
„Biće izrađen dinamički model vrtača, što je izuzetno važno“, rekao je Kildža, navodeći da se broj urušavanja tla iz godine u godinu povećava upravo zbog smanjenja podzemnih vodnih resursa.
Svijet
Vrtača progutala vodu iz kanala, čamci nasukani
On je priznao da je precizno predviđanje nastanka vrtača izuzetno zahtjevno, uporedivši ga s prognoziranjem zemljotresa, ali je izrazio uvjerenje da će projekat omogućiti identifikaciju područja s visokim rizikom putem detaljnih modela.
Prema sveobuhvatnoj studiji turske Uprave za vanredne situacije i katastrofe (AFAD), u centralnoanatolskim provincijama Konja, Karaman i Aksaraj mapirane su ukupno 684 vrtače, od čega se čak 655 nalazi na području provincije Konja.
Studija posebno ističe Zatvoreni basen Konje kao najugroženije područje, a kao glavne razloge sve češće pojave urušavanja tla navodi klimatske promjene, dugotrajne suše i nekontrolisano korišćenje podzemnih voda za navodnjavanje.
Srbija
1 h0
Svijet
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Trenutno na programu