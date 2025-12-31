Logo
Roditelji Koste Kecmanovića koji je počinio masakr u školi Ribnikar moraju isplatiti još 42.000 KM

Izvor:

Kurir

31.12.2025

16:28

Foto: Tanjug/AP

Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je roditeljima Vladimira i Miljani Kecmanović naloženo da ranjenom d‌ječaku A. B. isplate ukupno oko 41.970 KM. Riječ je o roditeljima maloljetnog Koste Kecmanovića, koji je u maju 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“.

Prema odluci suda, A. B. treba da primi 16.000 KM na ime pretrpljenih fizičkih bolova, 25.000 KM zbog pretrpljenog straha, te nešto manje od 2.000 KM za duševne bolove usljed naruženosti. U preostalom dijelu tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan do visine traženog iznosa, saopšteno je iz suda.

U obrazloženju presude navedeno je da je Kosta Kecmanović tog dana u školi upotrijebio vatreno oružje i municiju čiji je vlasnik njegov otac Vladimir, te da je tom prilikom ranio A. B. hicem u lijevu nogu.

Кецмановић

Srbija

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

Sud je zauzeo stav da su Vladimir i Miljana Kecmanović odgovorni za štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloljetno dijete, jer je do štete došlo kao posljedica lošeg vaspitanja, odnosno propusta u vaspitanju i loših primjera koje su roditelji davali sinu.

U presudi se ukazuje i na činjenicu da je Vladimir Kecmanović obučavao Kostu rukovanju vatrenim oružjem u streljani, kao i da je u porodičnom domu držao oružje i municiju koje, prema mišljenju suda, nije adekvatno obezbijedio. Sud smatra da je, imajući u vidu da se dijete nalazilo u adolescentnom periodu, roditeljski nadzor morao biti znatno pojačan.

kecmanovic

Srbija

Vladimiru Kecmanoviću produžen pritvor do 60 dana

Kada je u pitanju Miljana Kecmanović, sud je ocijenio da je bila upoznata s tim da Vladimir obučava sina rukovanju oružjem u streljani.

- Sud je mišljenja da tuženi Vladimir i Miljana Kecmanović nisu vodili brigu ni o tome kako je njihov maloljetni sin provodio vrijeme u periodu koji je prethodio štetnom događaju, s obzirom na to da je neometano pravio plan i preduzimao aktivnosti u stanu u kojem je živio sa roditeljima, radi preduzimanja štetne radnje - navedeno je u odluci.

Takvim ponašanjem, prema ocjeni suda, Kecmanovići su pokazali ozbiljne propuste u vaspitanju maloljetnog d‌jeteta, što se negativno odrazilo i dovelo do toga da Kosta počini masovno ubistvo. Sud smatra da se njegovi postupci mogu posmatrati kao posljedica roditeljskih propusta u vaspitanju.

судница

Hronika

Ukinuta presuda roditeljima dječaka ubice iz Ribnikara

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana njenog prijema.

Protiv Vladimira i Miljane Kecmanović vođeno je ukupno pet parničnih postupaka, a svi su okončani prvostepenim presudama. Sud je ranije naložio da solidarno isplate porodici Dukić, čija je kćerka ubijena 3. maja 2023. godine, iznos od 767.000 KM. Također, maloljetnom J. D., koji je tom prilikom ranjen, dosuđeno je 50.000 KM, dok je ranjenoj nastavnici Tatjani Stevanović dosuđeno nešto više od 100.000 KM. Po tužbi 27 članova porodica ubijenih, Kecmanovići su obavezani da isplate više od 5,5 miliona KM.

S druge strane, isti sud je u krivičnom postupku donio prvostepenu presudu kojom je Vladimir Kecmanović osuđen na 14 i po godina zatvora, dok je Miljana Kecmanović osuđena na tri godine zatvora. Međutim, Apelacioni sud u Beogradu je tu presudu ukinuo i naložio ponavljanje suđenja.

Početak ponovljenog postupka zakazan je za 29. januar.

Tagovi:

