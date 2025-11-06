Roditelji Koste K. i škola ''Vladislav Ribnikar'' moraju platiti 780.000 KM porodici ubijene djevojčice

Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je obavezao Vladimira, Miljanu i njihovog sina Kostu Kecmanovića, koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo, i školu "Vladislav Ribnikar" u Beogradu da plate članovima porodice Dukić, čija je kćerka ubijena tog dana, blizu 780.000 KM.

U presudi je navedeno da su tuženi Kosta Kecmanović, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" obavezani da tužiocima solidarno, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove uslijed smrti bliskog lica, isplate po 10 miliona dinara – Dukić D, Paunović B. i maloljetnim D. D. i M. D.

Pored toga su obavezani da na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah isplate po 1.721.000 dinara.

Sa druge strane, odbijeni su tužbeni zahtjevi kojima su zatražili da se obavežu tuženi Srbija – Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Srbija – Ministarstvo unutrašnjih poslova da tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove uslijed smrti bliskog lica isplate iznos od po 10.000.000 dinara, kao i da im isplate na ime naknade nematerijalne štete za za pretrpljeni strah isplate po 1.721.000 dinara.

Odbijeno je i da tuženi Kosta Kecmanović, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović, Osnovna škola "Vladislav Ribnikar", Srbija – Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Srbija – Ministarstvo unutrašnjih poslova, da solidarno, tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti isplate iznos od po pet miliona dinara.

Srbija Ubica iz Ribnikara tražio duhovnika, htio i da posti

U obrazloženju presude, između ostalog, navodi se da je Kosta Kecmanović odgovoran za štetu koju su tužioci pretrpjeli, budući da je 3. maja 2023. godine ubio A. D, kćerku i sestru tužilaca, dok se odgovornost Kecmanovića ogleda u tome što je događaj nastao kao posljedica vaspitanja maloljetnika, "hrđavih primjera" i poročnih navika, koje su, kao roditelji, pružili svom sinu.

Tokom postupka je, kako je navedeno, utvrđeno da je Kosta Kecmanović došao u posjed i upotrebio vatreno oružje svog oca Vladimira Kecmanovića, koji ga je ranije vodio da vježba pucanje, sa čim je bila upoznata i majka maloljetnika Miljana Kecmanović i tome se nije usprotivila.

Kada je riječ o školi, sud je utvrdio da je u periodu koji je prethodio masovnom ubistvu, došlo do propusta u postupanju zaposlenih u školi, odnosno utvrđeno je da nisu preduzimali radnje koje je standard dužne profesionalne pažnje u ovom slučaju nalagao, u situacijama kada se uočavaju problemi u ponašanju i psihičkom stanju učenika.

Hronika Detalji presude Kecmanovićima: Masakr posljedica lošeg vaspitanja i primjera

Sud je ocijenio kao neosnovan zahtjev za naknadu nematerijalne štete u odnosu na Srbiju (ministarstva), jer nije utvrđeno da postoji odgovornost za prouzrokovanu štetu pretpostavka postojanje nezakonitog ili nepravilnog rada u obavljanju službenih djelatnosti.

Navedeno je da je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u periodu koji je prethodio masovnom ubistvu postupalo u svemu u skladu sa zakonom i nije bilo nepravilnosti od značaja za ovaj postupak, odnosno da nije dokazano da su u radu ovog ministarstva postojale neke nepravilnosti i nezakonitosti koje bi bile od uticaja i mogle dovesti do tragičnog ishoda.

Nisu utvrđeni ni propusti Ministarstva unutrašnjih poslova, zaključio je sud, a zato što je Vladimir Kecmanović ispunjavao sve uslove za nabavljanje oružja, te je sud ocijenio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postupalo u svemu u skladu sa zakonom i na dan masovnog ubistva.

Ovo je prvostepena presuda na koju je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Beogradu, prenosi Kliks.