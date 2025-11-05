Bocan-Harčenko: Problem Dejtonskog sporazuma je njegovo kršenje od samog potpisivanja

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko poručio je večeras da je osnovni problem Dejtonskog sporazuma prije 30 godina i danas taj što su zapadne zemlje počele da ga krše dok se mastilo na njemu još nije osušilo.

Bocan-Harčenko je na Međunarodnoj konferenciji "Dejton-30", posvećenoj obilježavanju 30 godina Dejtonskih sporazuma u Ruskom domu u Beogradu ukazao da su odmah nakon potpisivanja uslijedili razni trikovi i prevare.

On je naglasio da, između ostalog, Amerikanci nisu dostavili orginal karata, kao i da je bilo prekršaja u toku teritorijalnog razgraničenja.

"Najgrublje kršenje Dejtonskog sporazuma koje je bilo početak permanentne krize u BiH i to može da se smatra izvorom današnje krizne situacije jeste davanje visokom predstavniku takozvanih vanrednih bonskih ovlašćenja godinu dana i nešto nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Bocan-Harčenko.

On je naglasio da je Rusija na kraju dala saglasnost za to i da o tome danas može da govori samo sa žaljenjem.

"To je prevara. To je bilo najgrublje moguće precrtavanje Dejtonskog sporazuma i transformacija procesa mirnog regulisanja u proces utvrđivanja postavljanja protektorata u BiH. Takva je realnost. A nakon toga je uslijedio mehanizam kao što su bonska ovlašćenja, uslijedile su razne odluke koje su bile protiv Srpske", rekao je Bocan-Harčenko.

Ruski ambasador u Beogradu je naveo da je takav odnos odgovarao interesima SAD zbog niza razloga.

"Među razlozima je stvaranje stalnog pritiska i kreiranje problema za Beograd, a bolje reći za srpski narod. Dugotrajna situacija upravljene krize u BiH bila je potrebna da bi se vršio pritisak, da bi se manipulisalo i Briselom i EU. To su stvari koje su očigledne i koje mnogi znaju", rekao je Bocan-Harčenko.

On je dodao da je Dejton važan, prije svega za stabilizaciju.

"Shvatanje Dejtona, shvatanje problema Dejtona, ne ponavljanje tih problema, uključujući i implementaciju, utiče na regulisanje krize i sve utiče na regulisanje savremenih krize i ukupne situacije", ukazao je Bocan-Harčenko.

Predsjednik Fonda "Gorčakov" koji je organizator konferencije, Leonid Dračevski rekao je da je ona izuzetno važna jer od naučnog pristupa i analize Dejtona zavisi i sudbina BiH.

"Sudbina BiH treba da zavisi isključivo od volje naroda koji živi na njenoj teritoriji", rekao je Dračevski.

On je naglasio da sudbinu BiH ne može da kreira nelegitimni visoki predstavnik i dodao da, kada Rusiju optužuju da krši Dejtonski sporazum, samo treba istaći tu činjenicu.

Skupu se putem video-bima obratio potpredsjednik državne Dume Federalne skupštine Ruske Federacije Petr Tolstoj.

Na skupu, između ostalih, učestvuju ministar za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan, ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, profesor Vitomir Popović.

Skupu u Ruskom domu prisustvuje i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, ugledni advokati, politički analitičari, istoričari i diplomate.

Međunarodna konferencija povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma prethodno je u organizaciji Fondacija za podršku javnoj diplomatiji "A. M. Gorčakov" iz Moskve održana u Banjaluci.