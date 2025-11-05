Logo

Tri boje koje su dominantne ove sezone

05.11.2025

19:50

Три боје које су доминантне ове сезоне
Foto: Pixabay/Godisable Jacob

Ove sezone moda je obukla svoje najtoplije i najraskošnije nijanse. Na modnim pistama Pariza, Milana i Njujorka, bordo, tamno smeđa i zlatni akcenti zauzeli su centralno mjesto, stvarajući kombinaciju koja odiše sofisticiranošću, toplinom i luksuzom.

Zemljani luksuz: Kako nositi bordo, smeđu i zlatnu ove jeseni

Sezona donosi paletu bogatih zemljanih tonova uz diskretan luksuz zlatnih detalja. Ako tražite stil koji spaja eleganciju, toplinu i savremeni duh – bordo, tamno smeđa i zlato su vaši modni saveznici ove jeseni.

1. Bordo – kraljica jeseni

Bordo boja već godinama ostaje sinonim za eleganciju, ali ove sezone dobija modernu notu kroz tonove vino crvene, burgundi i duboke šljive. Idealna je za kapute od vune, satenske haljine i kožne torbe. Kombinujte je s bež ili zlatom za večernji glamur ili s tamnim traperom za urbani dnevni izgled.

2. Tamno smeđa – povratak prirodi

Nakon godina dominacije bež i karamel tonova, tamno smeđa vraća se u centar pažnje. Nosi se u svim teksturama – od baršuna i kože do pletenih tkanina. Smeđa je boja snage i stabilnosti, a u kombinaciji s bordo nijansama daje dubinu i toplinu autfitu.

3. Zlatni detalji – sjaj bez pretjerivanja

Zlatni tonovi su glavni akcent sezone – od kopči i nakita do metalizovanih tkanina. Umjesto klasičnog glamura, sada se nosi prigušeni, mat zlatni sjaj koji dodaje prefinjenost. Zlatne naušnice, kaiš ili detalji na čizmama mogu u trenu transformisati i najjednostavniju kombinaciju.

