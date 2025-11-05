Logo

Koji alkohol je ''najzdraviji''?

05.11.2025

19:24

Komentari:

0
Који алкохол је ''најздравији''?
Foto: pexels/Chris F

Dugo su postojala nepisana “pravila” o alkoholu: viski čini ljude agresivnima, vino ih rastužuje, a tekila je “đavo u boci”.

Posljednjih godina tekila je doživjela reputacijsku promjenu – od pića za nepromišljene provode do “najčišće” opcije u baru: s malo kalorija, bez aditiva i gotovo bez mamurluka. Međutim, postoji li doista zdraviji alkohol?

Лувр пљачка

Svijet

Pljačkaši Luvra djelovali po nalogu stranih klijenata

Prema Davidu Jerniganu, zamjeniku dekana za javno zdravstvo na Univerzotetu Boston, odgovor je – ne, prenosi Ordinacija.hr.

Kad prodajete proizvod koji nanosi štetu ljudima, učinićete sve da mu date ‘svetiji’ imidž.” Ljudi često precjenjuju koliko su njihove navike pijenja zapravo “zdrave”.

Mit 1: Tekila najbrže opija

Iako destilovana pića mogu brže izazvati opijenost nego pivo ili vino, to zavisi od količine i brzine konzumacije. Hemijski gledano, tekila nije ništa “jača” od ostalih pića – standardna porcija svakog alkohola sadrži približno jednaku količinu etanola, supstance koja uzrokuje opijenost. Na nivo alkohola u krvi više utiču tjelesna težina, genetika, pol, lijekovi i prehrana nego sama vrsta pića.

Уставни суд

Republika Srpska

Odbijanjem apelacije, Ustavni sud BiH ugrozio ustavnost i vladavinu prava

Mit 2: Tekila ne izaziva mamurluk

Tamna pića poput viskija i burbona sadrže više kongenera – nusproizvoda fermentacije koji mogu pojačati simptome mamurluka – ali nijedan alkohol ne sprečava glavobolju. Alkohol remeti san, dehidrira tijelo i opterećuje jetru. Glavni krivac za mamurluk je acetaldehid, toksični produkt razgradnje alkohola koji izaziva upalu, oksidativni stres i umor. Dakle, manje šećera ne znači i manje posljedica.

Mit 3: Tekila i vino imaju zdravstvene koristi

Tekila je stekla “vellness” imidž jer potiče od plave agave, biljke čiji prirodni šećeri – agavini – mogu imati koristi za crijevnu mikrofloru. Međutim, ti spojevi ne preživljavaju proces fermentacije i destilacije; pretvaraju se u etanol. Slično, vino je steklo reputaciju zdravog zbog antioksidansa poput resveratrola, no količine potrebne za učinak na srce bile bi jednako kao da popijete stotine čaša. Kako kaže dr Brooke Scheller: Alkohol je toksin – šteta nadmašuje sve moguće koristi.

Дом пензионера Тузла

Hronika

Epilog strašne tragedije u Tuzli

Mit 4: Votka i džin su “najčišći” izbor

Votka, džin i tekila često se reklamiraju kao “čista” pića jer su destilovana ili izrađena od prirodnih sastojaka. Ipak, pojam “clean” nije službeno definisan, pa nema stvarno značenje. Iako mogu imati manje aditiva, etanol – nezavisno od oblika – i dalje šteti jetri, mozgu i krvnom sistemu.

Mit 5: Pivo je manje štetno od žestokih pića

Pivo i vino često se doživljavaju “sigurnijim” jer se piju sporije, ali razlika je uglavnom u brzini apsorpcije. Imaju više vode, pa se alkohol sporije upija, dok gazirana pića mogu čak ubrzati apsorpciju jer opuštaju mišićni ventil između želuca i crijeva.

Лепа Брена

Scena

Lepa Brena prije koncerta sjela za volan: ''Opet ja i moj golf kec''

Istraživanje: Alkohol najveći problem zavisnosti na radnom mjestu

Dakle – postoji li “zdraviji” alkohol? Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ne postoji. Izvještaj iz 2024. pokazuje da čak i umjerena konzumacija (manje od sedam pića sedmično) povećava rizik od bolesti i prerane smrti. Vrsta alkohola – bilo pivo, vino ili tekila – ne čini značajnu razliku. Drugim riječima, najzdraviji izbor uvijek je – ne piti.

Podijeli:

Tag:

Alkohol

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

Ljubav i seks

Četiri znaka koja pokazuju da partner više nije zainteresovan za vezu

2 h

0
Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

Republika Srpska

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

2 h

0
Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети

Savjeti

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

2 h

0
Влада донијела одлуку: Сутра Дан жалости у ФБиХ

BiH

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

2 h

0

Više iz rubrike

Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

Zdravlje

Evropi prijeti opasna infekcija otporna na lijekove

4 h

0
Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте

Zdravlje

Ova hrana izaziva gorušicu, bolje je izbjegavajte

5 h

0
Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

Zdravlje

Ove namirnice su glavni krivci za masnu jetru

11 h

0
Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

Zdravlje

Ova namirnica pomaže održati šećer pod kontrolom

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

27

Ćurić ponudio pomoć nakon tragedije u Domu penzionera

21

26

Sređivao baštu, pa ugledao neobično stvorenje

21

24

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Sudarili se automobil i kamion

21

09

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

21

06

U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner