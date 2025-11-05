Logo

Evropi prijeti opasna infekcija otporna na lijekove

Izvor:

Agencije

05.11.2025

16:37

Foto: Kaboompics.com/Pexels

Očekuje se da će stopa infekcija krvi izazvanih bakterijama otpornim na lijekove rasti u narednim godinama širom Evrope, dok stanovništvo stari, pokazala je nova analiza.

Antimikrobna rezistencija nastaje kada bakterije ili drugi patogeni evoluiraju tako da protiv njih antibiotici više nisu efikasni.

Tako nastaju superbakterije koje godišnje širom svijeta ubijaju oko milion ljudi, prenio je "Juronjuz".

U Evropi se očekuje da će stopa infekcija otpornih na lijekove biti u stalnom porastu do 2030. godine, navodi se u studiji koja je objavljena u časopisu "PLOS medisin".

Ана Волш

Svijet

Očekuje se presuda za ubistvo Ane Volš: Poznato kada će se Brajan Volš naći pred sudom

Međutim, postojaće razlike po zemljama, polu, starosnoj grupi i kombinacijama bakterija i antibiotika.

Uzimajući u obzir demografske trendove, projektovani porast kreće se od 22,2 odsto kod žena do 61,5 odsto kod muškaraca.

Takođe se predviđa da će stopa zaraza više porasti kod muškaraca nego kod žena za šest od osam proučavanih vrsta bakterija i da će rast biti znatno izraženiji kod starijih od 74 godine u poređenju sa mlađim grupama.

Infekcije krvotoka mogu biti opasne po život pošto uzrokuju komplikacije poput sepse.

