Poljubio predsjednicu u vrat i pokušao da joj dodirne grudi

Indeks

05.11.2025

16:32

Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди
Foto: Iberian America/X

Kabinet predsjednice Meksika komentarisao je incident koji se dogodio u utorak, 4. novembra, u centru Meksiko Sitija, kada je muškarac s leđa prišao predsjednici Klaudiji Šajnbaum, dok je na ulici razgovarala sa građanima, i poljubio je u vrat.

Muškarac, koji je izgledao kao da je u alkoholisanom stanju, prišao joj je s leđa i dodirnuo je prije nego što je intervenisao vladin funkcioner.

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama može se vid‌jeti da je muškarac prešao sve granice pristojnosti, a ona mu je kulturno odgurnula ruke, zadržavajući ukočen osmijeh. Moglo se čuti kako govori: "Ne brinite."

Kabinet predsjednice odgovorio je na zahtjev za komentar o incidentu, piše Associated Press. Šajnbaum, poput svog prethodnika i političkog mentora, predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora, pokušava da održi vezu s ljudima, sa kojima se često fotografiše i rukuje na ulici, prenosi Indeks.

Na snimku nije bilo vidljivo predsjedničko obezbjeđenje. Ovaj incident desio se u sedmici u kojoj je Šajnbaum suočena s pitanjima o političkom nasilju nakon atentata na gradonačelnika u zapadnoj saveznoj državi Michoacan. Juče se predsjednica sastala sa gradonačelnikovom udovicom.

Meksiko

incident

