Drama u Francuskoj: Autom se zaletio u ljude, napadač uhapšen

Jutros je na francuskom ostrvu Oleron vozač namjerno naletio na više pješaka i biciklista, pri čemu je povrijeđeno pet osoba, od kojih su tri u teškom stanju. Napadač je uhapšen nakon što je pokušao zapaliti svoje vozilo, a istraga je u toku, piše „Le Parizijen“.

Detalji napada

Incident se dogodio jutros oko 8.45 časova, kada se muškarac automobilom zaletio u desetak ljudi na putu između mjesta Dolus-d’Oleron i Sen-Pjer-d’Oleron.

Među žrtvama su pješaci i biciklisti. Troje teško povrijeđenih helikopterom je prebačeno u bolnicu u Poatijeu. Zvanični podaci o broju stradalih još su privremeni, a u dvoru Oleron organizovan je centar za psihološku pomoć.

Hapšenje i profil osumnjičenog

Počinioca je policija uhapsila nekoliko minuta nakon napada, dok je pokušavao zapaliti svoj automobil u kojem su pronađene plinske boce.

Uhapšen je bez pružanja otpora i sproveden u policijsku stanicu u Sen-Pjer-d’Oleronu. Prema navodima francuskih medija, riječ je o tridesetogodišnjem francuskom državljaninu koji živi na ostrvu.

Gradonačelnik Sen-Pjer-d’Olerona, Kristof Sjeur, izjavio je: „Poznat je po brojnim ispadima, posebno zbog redovne upotrebe droga i alkohola.“ Muškarac se ne nalazi u evidenciji lica pod nadzorom zbog moguće terorističke radikalizacije.

Navodno uzviknuo „Alahu ekber“

Prema prvim podacima iz istrage, vozač je navodno uzviknuo „Alahu ekber“ prije nego što je naletio na ljude, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena. Istražioci za sada ne isključuju mogućnost da je riječ o osobi s psihičkim poremećajima.

Reakcija vlasti

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez potvrdio je da je istraga pokrenuta i najavio svoj dolazak na mjesto događaja tokom dana, na zahtjev premijera.

„Jutros je vozač na svom putu udario nekoliko pješaka i biciklista u Sen-Pjer-d’Oleronu i Dolus-d’Oleronu. Dvije žrtve su u kritičnom stanju, a tri druge osobe su povrijeđene. Počinioca su uhapsili žandarmi. Istraga je otvorena“, poručio je Nunjez.

(Indeks)