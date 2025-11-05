Logo

Njemačka policija izvršila racije u nekoliko islamskih udruženja: Zalagali se za uspostavu "hilafeta"

05.11.2025

09:36

Њемачка полиција извршила рације у неколико исламских удружења: Залагали се за успоставу "хилафета"

Njemačke vlasti zabranile su udruženje Muslim Interaktiv, optužujući je za protivustavne aktivnosti u pozivanju na uspostavu hilafeta, te su rano u srijedu pretresle još dvije islamske grupe iz sličnih razloga.

Sedam objekata pretraženo je u Hamburgu od ranog jutra, a još 12 u Berlinu i pokrajini Hesen u sklopu preliminarnih istraga udruženja "Generation Islam" i "Realitaet Islam", saopštilo je savezno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema zabrani, "Muslim Interaktiv", osnovan 2020. godine, koji organizuje demonstracije i aktivan je na raznim društvenim mrežama, biće raspušten, a njegova imovina će biti oduzeta.

Grupa je privukla nacionalnu pažnju početkom 2024. zbog demonstracija u Hamburgu s 1000 učesnika koje su pozivale na stvaranje hilafeta u Njemačkoj.

"Odgovorićemo punom snagom zakona svakome ko agresivno poziva na hilafet na našim ulicama, potiče mržnju protiv države Izrael i Jevreja na nepodnošljiv način te prezire prava žena i manjine", rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt u izjavi.

Njemačka

racija

