Tajfun hara Filipinima, najmanje 66 mrtvih, stotine hiljada evakuisano

05.11.2025

07:39

Foto: Društvena mreža X/Weather Monitor

Broj žrtava tajfuna Kalmaegi na Filipinima porastao je na najmanje 66, dok se stanovnici najteže pogođene provincije Sebu suočavaju sa ogromnom razaranjem. Uništene kuće, ulice prekrivene ruševinama i prekinuti životi su tužna slika koju je ostavljala oluja dok se sada kreće ka Vijetnamu, piše CNN .

Scene u Sebuu

U gradu Talisaj, preživjeli pretražuju ostatke svojih domova u nadi da će spasiti nešto vrijedno. Među njima je i Ajlin Oken (38), koja je pronašla svoju kuću potpuno uništenu. „Godinama smo radili i štedjeli za ovo, a onda je u trenutku sve nestalo“, rekla je drhtavim glasom, dodajući da je zahvalna što je njena porodica, uključujući i njene dve ćerke, nepovrijeđena.

Nakon što su se poplavne vode povukle, u Sebu, popularnoj turističkoj destinaciji, otkriveni su prizori katastrofe: srušene kuće, prevrnuta vozila i gomile ruševina svuda. Na mnogim mjestima i dalje nema struje, a telekomunikacione usluge su povremene.

Crni balans i napori za spasavanje

Prema posljednjim podacima, 66 ljudi je izgubilo život, 26 se još uvijek vodi kao nestalo, a 10 je povređeno. Među poginulima je i šest vojnika čiji se helikopter srušio tokom humanitarne misije na ostrvu Mindanao.

Fotografije i snimci Filipinskog crvenog krsta prikazuju spasioce kako gaze kroz vodu do kolena u gradu Sebu, koristeći čamce da bi došli do stanovnika zarobljenih u poplavljenim kućama. U gradu Liloan, na sjeveru pokrajine, kuće su bile potopljene tako da su se vidjeli samo krovovi.

Oluja jača i prijeti Vijetnamu

Kalmegi, lokalno poznat kao Tino, je 20. oluja koja je pogodila Filipine ove godine. Nakon što je u utorak stigla do kopna i blago oslabila, meteorolozi predviđaju da će ponovo ojačati iznad Južnog kineskog mora.

Oluja je evakuisala više od 200.000 ljudi i otkazala više od 180 letova. Državna meteorološka agencija PAGASA upozorila je na olujne udare visine do tri metra, što predstavlja pretnju priobalnim područjima.

Dok Filipini procjenjuju štetu, Vijetnam se sprema za tajfun koji se očekuje u petak. Vijetnamska vlada je saopštila da se sprema za najgori mogući scenario, posebno zato što su centralni regioni zemlje već pogođeni jakim poplavama u kojima je prošle nedjelje poginulo najmanje 40 ljudi. „Ovo je veoma jak tajfun, koji nastavlja da jača nakon ulaska u Istočno more“, navodi se u saopštenju vlade.

Razaranja koja je donio Kalmaegi dolaze samo mjesec dana nakon što je zemljotres jačine 6,9 stepeni Rihterove skale pogodio sjeverni Sebu, u kojem su desetine ljudi poginule, a hiljade raseljene. Filipini, zemlja koju u prosjeku pogađa 20 tropskih oluja godišnje, oporavljaju se od niza prirodnih katastrofa posljednjih mjeseci.

