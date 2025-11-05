Izvor:
Avaz
05.11.2025
07:28

U požaru u Domu penzionera u Tuzli stradalo je najmanje devet osoba, a brojni stanari koji nisu bili direktno izloženi požari su u šoku.
Ruža Gajić je ispričala da je ona legla, a onda je čula da nešto puca.
- Ne znam da li su prostori ostali otvoreni ili su popucali, na trećem sam spratu. Odmah sam zvala recepciju, nisam je mogla dobiti. Ona sam pogledala kroz prozor i vidjela da nešto pada. Neko se onda pojavio i pitao jesmo li ugroženi, rekla sam da nisam, čuje mi se dim, kisne, ne znam ni jesu li prozori ispravni - ispričala je.
Dodaje da nema informacija o stradalim, a da su prvo nadležni počeli s izvlačenjem osoba s viših spratova.
- Odoh od bratića ženi, ne mogu u svoju sobu. Kod mog ulaza kaplje, rekli su mi ako imam gdje da idem. Zabrinuta sam za mnoge, ima dosta štićenika koji neće da vode računa, neće da isključe iz utičnica, ne znam šta se dešava. Na najvišim spratovima su nepokretni ljudi - kazala je.
