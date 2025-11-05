Logo

Oglasila se policija o požaru u Tuzli: Među povrijeđenima ima i pripadnika spasilačkih ekipa

Izvor:

ATV

05.11.2025

07:01

Komentari:

0
Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа
Foto: Anadolu/Ahmet Besic

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila je preliminarne informacije u kojima su naveli da je u požaru koji je sinoć zahvatio dio Doma penzionera u Tuzli smrtno stradalo 10 osoba, a među povrijeđenima ima i pripadnika spasilačkih ekipa.

- Prema preliminarnim informacijama, u požaru je smrtno stradalo 10 lica, štićenika Doma penzionera u Tuzli, dok je u JZU UKC Tuzla, medicinski zbrinuto oko 20 lica, (vatrogasaca, policajaca, medicinskih radnika, radnika i štićenika Doma penzionera).

Požar u Domu penzionera u Tuzli

Tijela smrtno stradalih biće prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja je uviđajna ekipa, dok će uviđaj biti izvršen kada se za to steknu uslovi, u cilju utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica od značaja za istragu - potvrđeno je za "ATV".

Podijeli:

Tagovi:

Tuzla

požar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

10 мртвих у Тузли

Hronika

10 mrtvih u Tuzli

6 h

0
Пожар у Тузли

Hronika

Raste broj mrtvih u jezivom požaru u Domu u Tuzli

14 h

0
Тузла пожар Дом пензионера

Hronika

Tragedija u Domu penzionera: Najmanje sedam stradalih u stravičnom požaru

14 h

0
Пожар у Тузли

Hronika

Potresni snimci evakuacije iz Doma penzionera u BiH koji je zahvatio požar

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner