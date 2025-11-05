Oglasila se policija o požaru u Tuzli: Među povrijeđenima ima i pripadnika spasilačkih ekipa

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila je preliminarne informacije u kojima su naveli da je u požaru koji je sinoć zahvatio dio Doma penzionera u Tuzli smrtno stradalo 10 osoba, a među povrijeđenima ima i pripadnika spasilačkih ekipa.

- Prema preliminarnim informacijama, u požaru je smrtno stradalo 10 lica, štićenika Doma penzionera u Tuzli, dok je u JZU UKC Tuzla, medicinski zbrinuto oko 20 lica, (vatrogasaca, policajaca, medicinskih radnika, radnika i štićenika Doma penzionera).

Požar u Domu penzionera u Tuzli

Tijela smrtno stradalih biće prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja je uviđajna ekipa, dok će uviđaj biti izvršen kada se za to steknu uslovi, u cilju utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica od značaja za istragu - potvrđeno je za "ATV".