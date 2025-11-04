Potresni snimci evakuacije iz Doma penzionera u BiH koji je zahvatio požar

Izvor:
Agencije
04.11.2025
22:31
Komentari:0
Dom penzionera u Tuzli evakuisan je nakon požara, javili su federalni mediji.
Odmah su na mjesto događaja upućene patrole policije PS Centar, PS Istok, PS Zapad, tim za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku UP MUP TK-a, vatrogasci PVJ Tuzla te SHMP Doma zdravlja Tuzla.
Lokalni portali objavili su snimak evakuacije.
Kako se vidi na snimku, evakuisana je jedna žena u invalidskim kolicima.
Do trenutka objave ovog teksta tri osobe su hospitalizovane, a o stradalima nije bilo informacija.
Hronika
15 h1
Hronika
15 h0
Hronika
16 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
Najčitanije
13
33
13
16
13
12
13
10
13
07
Trenutno na programu