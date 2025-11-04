Logo

Potresni snimci evakuacije iz Doma penzionera u BiH koji je zahvatio požar

Izvor:

Agencije

04.11.2025

22:31

Пожар у Тузли
Foto: Screenshot

Dom penzionera u Tuzli evakuisan je nakon požara, javili su federalni mediji.

Odmah su na mjesto događaja upućene patrole policije PS Centar, PS Istok, PS Zapad, tim za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku UP MUP TK-a, vatrogasci PVJ Tuzla te SHMP Doma zdravlja Tuzla.

Lokalni portali objavili su snimak evakuacije.

Kako se vidi na snimku, evakuisana je jedna žena u invalidskim kolicima.

Do trenutka objave ovog teksta tri osobe su hospitalizovane, a o stradalima nije bilo informacija.

požar

Tuzla

