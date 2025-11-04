Logo

Detalji nakon požara u Domu penzionera: Tri osobe prevezene u bolnicu zbog trovanja ugljenmonoksidom

Avaz

04.11.2025

22:25

Пожар Тузла Дом пензионера
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Prava drama večeras se odvija u Tuzli nakon što je buknuo požar u Domu penzionera u Tuzli.

Tri osobe su zbog trovanja ugljenmonoksidom prevezene na Kliniku za interne bolesti.

Dvoje je smješteno u jedinici intenzivne njege. Kako „Avaz“ saznaje, jedno je trenutno u prijemnoj ambulanti i u toku je obrada.

Prema saznanjima pomenutog portala, očekuje se da će još osoba biti prevezeno na UKC Tuzla.

požar

Tuzla

starački dom

