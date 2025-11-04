Detalji nakon požara u Domu penzionera: Tri osobe prevezene u bolnicu zbog trovanja ugljenmonoksidom

Izvor:
Avaz
04.11.2025
22:25
Komentari:1
Prava drama večeras se odvija u Tuzli nakon što je buknuo požar u Domu penzionera u Tuzli.
Tri osobe su zbog trovanja ugljenmonoksidom prevezene na Kliniku za interne bolesti.
Dvoje je smješteno u jedinici intenzivne njege. Kako „Avaz“ saznaje, jedno je trenutno u prijemnoj ambulanti i u toku je obrada.
Prema saznanjima pomenutog portala, očekuje se da će još osoba biti prevezeno na UKC Tuzla.
