Evo zbog čega se muškarcima cijepa majica kada dobiju dijete

Cijepanje majica ili košulja kao običaj kada neko postane otac i dalje je živ na našim prostorima. Ali rijetko ko zna zašto se ovaj običaj održava i šta simbolizuje.

Prema narodnom vjerovanju, cijepanje odjeće predstavlja simbolično „skidanje“ starog identiteta i „oblačenje“ novog. Taj gest označava početak nove uloge u životu oca. To je ozbiljna uloga koja mijenja život, prelazeći iz uloge muškarca u ulogu oca koji treba da vaspitava dijete i vodi ga kroz životne izazove.

U davna vremena, kada su porođaji često bili kod kuće, u skromnim uslovima, majke bi bebu umotale u tkaninu za zaštitu od hladnoće. Očevi bi tada često cijepali svoju odjeću, poput majice ili košulje, kako bi je koristili za umotavanje bebe.

Ukoliko otac nije bio prisutan na porođaju, prvi prolaznik bi se zatekao za tu svrhu. Takođe, postoji vjerovanje da drugi muškarci cijepaju očevu odjeću kako bi privukli sreću i blagoslov očinstva na sebe.

Neke interpretacije idu toliko daleko da vjeruju kako će osoba koja uzme dio iscjepane odjeće dobiti dijete istog pola kao i otac čiju odjeću cijepaju.

U nekim dijelovima zemlje, očeva odjeća se cijepa samo ako se rodi dječak. Osoba koja dobije taj dio odjeće takođe će, prema vjerovanju, dobiti sina u budućnosti.