Nova istraživanja: Mladi sve manje konzumiraju alkohol, i to iz ovih razloga

Sve veći broj mladih ljudi smanjuje konzumiranje alkohola. Ovo posebno važi za generaciju Zed, koja uključuje ljude rođene između 1997. i 2012. godine. Za to postoji nekoliko razloga.

Džordž F. Kub iz Nacionalnog instituta za zloupotrebu alkohola i alkoholizam (NIAAA) ranije je rekao za Tajm:

''Postaje jasno da su, iz nekog razloga, jednostavno manje zainteresovani za alkohol i da su skloniji nego starije generacije da ga vide kao zdravstveni rizik i da učestvuju u apstinencijalnim 'izazovima' poput 'Suvog januara'.“

Svrha izazova je da se apstinencijalno odustane od alkohola u januaru. Ne postoji jasan razlog za pad konzumiranja alkohola među generacijom Z, ali stručnjaci ukazuju na niz faktora.

Očekuje se da će starije generacije više pije jer su odrasle u kulturama gdje je prekomjerno konzumiranje bilo ukorijenjeno.

''Bilo je vrijeme kada je pijenje alkohola bilo znak zrelosti i sofisticiranosti, ali sada je to samo jedan od načina na koje se ljudi mogu opustiti“, rekla je za pomenuti medij Sibil Marš, specijalista za porodičnu medicinu i zavisnosti.

Generacija Zed je veoma zainteresovana za zdrav način života. Ako obratite pažnju na to kako se alkohol danas reklamira, većina proizvođača pokušava da prenese poruku da alkohol može biti dio zdravog načina života ako se konzumira umjereno.

Mladi ljudi su takođe oprezniji u vezi sa onim što rade, znajući da bi ih neko mogao snimiti ako se napiju u javnosti i da bi se snimak mogao proširiti društvenim mrežama.

Pored navedenog, pandemija koronavirusa je takođe imala uticaj na njihovu smanjenu konzumaciju alkohola. Značajno je uticala na socijalizaciju. Mnogi pripadnici Generacije Zed i danas preferiraju onlajn druženje, prenosi Kliks.