Evo kada će biti isplata penzija

SRNA

04.11.2025

12:40

1
Ево када ће бити исплата пензија
U Federaciji BiH sutra će početi isplata penzije za oktobar, saopšteno je iz federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Najniža penzija za oktobar iznosi 599 KM, zagarantovana 715 KM, a najviša 2.996 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za oktobar 373.471, iznosi 761 KM.

Srbija

Oglasio se PIO: Objavljena važna vijest za penzionere

Penziju za oktobar primiće 462.491 korisnik, a za isplatu je potrebno oko 314,5 miliona KM.

penzije

Penzioneri

Fond PIO

