Evo kada će biti isplata penzija

U Federaciji BiH sutra će početi isplata penzije za oktobar, saopšteno je iz federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Najniža penzija za oktobar iznosi 599 KM, zagarantovana 715 KM, a najviša 2.996 KM.
Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za oktobar 373.471, iznosi 761 KM.
Penziju za oktobar primiće 462.491 korisnik, a za isplatu je potrebno oko 314,5 miliona KM.
