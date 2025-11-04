Petrović: RiTE Ugljevik ulazi u stabilnu zonu poslovanja

Podsjetio je da bi prijedlog konačnog ugovora o preuzimanju Komsara od strane Gas-Resa trebalo bi da bude završen do četvrtka, a Rudnik i termoelektrana Ugljevik može da eksploatiše ležišta uglja Istok dva.

- Najvažnije je da su Vlada i rukovodstvo Srpske odlučni da stabilizuju stanje u RiTE Ugljevik - rekao je Petrović za RTRS.

Naveo je da je urađen pametan potez.

- I ovo smo dugoročno riješili. Mogu reći radnicima da smo mirni i obezbijeđeni za narednih 25 godina - istakao je Petrović.

Komentarisao je i kvar u TE Gacko.

- To su sistemi koji su prošli 40 godina radnog vijeka i uvijek se dešavaju kvarovi. TE Gacko je imalo manji kvar na ventilu i mislim da će se kvar brzo popraviti i da će se TE Gacko uključiti mrežu - izjavio je Petrović.

Naveo je da se radi na rješenje i za TE Gacko.

- I to do kraja naredne godine ćemo imati postrojenje koje će prečistiti zaprljani ugalj. Što znači da ćemo imati više električne energije, imaćemo veće prihode i stabilnost - naveo je Petrović.