Petrović: RiTE Ugljevik ulazi u stabilnu zonu poslovanja

04.11.2025
09:17
RiTE Ugljevik ulazi u stabilnu zonu poslovanja, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Podsjetio je da bi prijedlog konačnog ugovora o preuzimanju Komsara od strane Gas-Resa trebalo bi da bude završen do četvrtka, a Rudnik i termoelektrana Ugljevik može da eksploatiše ležišta uglja Istok dva.
- Najvažnije je da su Vlada i rukovodstvo Srpske odlučni da stabilizuju stanje u RiTE Ugljevik - rekao je Petrović za RTRS.
Naveo je da je urađen pametan potez.
- I ovo smo dugoročno riješili. Mogu reći radnicima da smo mirni i obezbijeđeni za narednih 25 godina - istakao je Petrović.
Komentarisao je i kvar u TE Gacko.
- To su sistemi koji su prošli 40 godina radnog vijeka i uvijek se dešavaju kvarovi. TE Gacko je imalo manji kvar na ventilu i mislim da će se kvar brzo popraviti i da će se TE Gacko uključiti mrežu - izjavio je Petrović.
Naveo je da se radi na rješenje i za TE Gacko.
- I to do kraja naredne godine ćemo imati postrojenje koje će prečistiti zaprljani ugalj. Što znači da ćemo imati više električne energije, imaćemo veće prihode i stabilnost - naveo je Petrović.
