Nemojte im povjeravati tajne: Pripadnici ovih znakova najviše tračaju

Iako svi ponekad volimo čuti pokoju zanimljivu priču, neki ljudi jednostavno ne mogu odoljeti širenju informacija dalje. Takvi ljudi često ne misle ništa zlonamjerno, ali njihova znatiželja i potreba za razgovorom znaju ih dovesti u nevolju.

Blizanci

Blizanci su poznati po radoznalosti i brzom jeziku, pa se često nađu u središtu razgovora o svemu i svačemu. Njihov um stalno traži nove informacije, a granica između zanimljivosti i trača za njih je tanka. Uživaju u društvu i vole prepričavati događaje, ponekad i prije nego što razmisle o posljedicama. Iako najčešće nemaju lošu namjeru, njihova potreba za komunikacijom može dovesti do širenja stvari koje bi trebale ostati povjerljive. Blizanci jednostavno ne mogu odoljeti pričama koje "začine" dan, prenosi Indeks.

Lav

Lavovi vole biti u centru pažnje, pa se nerijetko posluže pričama koje će ih tamo i dovesti. Kad čuju nešto zanimljivo, teško odolijevaju potrebi da to podijele s drugima - pogotovo ako im donosi dodatnu pažnju. Često ne shvataju da ono što njima zvuči kao zabavna priča drugima može biti povreda povjerenja. Njihova otvorenost i potreba za dramom čine ih majstorima za tračeve.

Vaga

Vage vole društvo i teže skladnim odnosima, ali upravo ih ta društvenost ponekad odvede u svijet tračeva. U želji da zadrže pažnju i povezanost s ljudima, lako se upuštaju u razgovore o drugima. Znaju prenijeti informacije na način koji zvuči bezazleno, ali često zaborave da nisu sve teme za dijeljenje. Njihova diplomatska narav omogućava im da nikoga ne uvrijede dok pričaju, što ih čini posebno vještima u ogovaranju. Iako to rijetko rade iz zlobe, Vage jednostavno ne mogu odoljeti dobroj priči.